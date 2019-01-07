عطل مدرسة وانتشر بالحرم.. “صرصور الليل” يجتاح مناطق بمكة المكرمة (فيديو وصور)

اجتاحت حشرة تسمى شعبيًا “صرصور الليل” مدرسة “الطلعة” الثانوية في محافظة خليص في المملكة العربية السعودية، متسببة بتعليق الدراسة بها؛ حفاظًا على سلامة الطلاب.

ووثق مقطع فيديو متداول وصور عبر مواقع التواصل، الأعداد الهائلة لصرصور الليل الذي انتشر في فناء المدرسة.

وأكدت إدارة “تعليم جدة”، اليوم الإثنين، عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنه تم استئناف الدراسة في مدرسة الطلعة بشكل اعتيادي، بعد انتهاء عملية مكافحة الحشرات والتعقيم والتنظيف فيها.

استئناف الدراسة صباح اليوم " الإثنين " في مدرسة الطلعة الثانوية بمحافظة خليص، وانتظام الطلاب والمعلمين في الحصص الدراسية بشكل اعتيادي ، بعد انتهاء عملية مكافحة الحشرات والتعقيم والتنظيف فيها .#تعليم_جده pic.twitter.com/CB5fnTWTBY — إدارة تعليم جدة (@JeddahEducation) January 7, 2019

وكشف المتحدث الرسمي للتعليم في محافظة جدة لصحيفة “سبق” المحلية، في وقت سابق، أن “الحشرات ظهرت بعد الحالة المطرية، وتم تعليق الدراسة يوم الأحد، والتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية الرش والمكافحة والتعقيم”.

وأظهرت عدة صور، لاحقًا، قيام المختصين برش المدرسة وتعقيمها؛ تمهيدًا لعودة الدراسة فيها.

كما أكد رواد مواقع التواصل، أن المدرسة ليست الضحية الوحيدة لـ”صرصور الليل”، مبينين في مقطع فيديو متداول، أن الحشرة اجتاحت أيضًا ساحة الحرم المكي، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل إمارة مكة المكرمة بشأن ما ورد في الفيديو.