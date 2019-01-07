عطل مدرسة وانتشر بالحرم.. “صرصور الليل” يجتاح مناطق بمكة المكرمة (فيديو وصور)

عطل مدرسة وانتشر بالحرم.. “صرصور الليل” يجتاح مناطق بمكة المكرمة (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

اجتاحت حشرة تسمى شعبيًا “صرصور الليل” مدرسة “الطلعة” الثانوية في محافظة خليص في المملكة العربية السعودية، متسببة بتعليق الدراسة بها؛ حفاظًا على سلامة الطلاب.

ووثق مقطع فيديو متداول وصور عبر مواقع التواصل، الأعداد الهائلة لصرصور الليل الذي انتشر في فناء المدرسة.

وأكدت إدارة “تعليم جدة”، اليوم الإثنين، عبر حسابها في موقع “تويتر”، أنه تم استئناف الدراسة في مدرسة الطلعة بشكل اعتيادي، بعد انتهاء عملية مكافحة الحشرات والتعقيم والتنظيف فيها.

وكشف المتحدث الرسمي للتعليم في محافظة جدة لصحيفة “سبق” المحلية، في وقت سابق، أن “الحشرات ظهرت بعد الحالة المطرية، وتم تعليق الدراسة يوم الأحد، والتنسيق مع الجهات المختصة للقيام بعملية الرش والمكافحة والتعقيم”.

وأظهرت عدة صور، لاحقًا، قيام المختصين برش المدرسة وتعقيمها؛ تمهيدًا لعودة الدراسة فيها.

كما أكد رواد مواقع التواصل، أن المدرسة ليست الضحية الوحيدة لـ”صرصور الليل”، مبينين في مقطع فيديو متداول، أن الحشرة اجتاحت أيضًا ساحة الحرم المكي، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل إمارة مكة المكرمة بشأن ما ورد في الفيديو.

 

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