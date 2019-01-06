الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد يظهر في فيديو يبدد شائعات اعتقاله‎

تداول مقربون من الأمير السعودي المعروف، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السابق، مقطع فيديو فنَّد فيه شائعات اعتقاله، وذلك ردًا على شائعات روجتها حسابات شخصية وإخبارية محسوبة على قطر.

وظهر الأمير عبد الرحمن بن مساعد جالسًا يتابع مباراة منتخبي الهند وتايلند التي أقيمت بعد ظهر الأحد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، بينما يشرح من قام بتصوير الفيديو تفاصيل المكان والزمان.

تبي الجديد .. أبشر جاك الجديد ????#الامير_عبدالرحمن_بن_مساعد ✌????️. نقول لكم يا جماعة نظام #قطر

كما قال الشاعر من الكويت ؛ "اللي ماهو قد السما يترك الحوم

ويخلي الطولات للي هووها"@abdulrahman

وشكراً يا بعدي @Alshaikh2 ✌????️.#امجد_طه pic.twitter.com/Yi6q7fNMO9 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 6, 2019

حسابات المخابرات القطرائيلية وخلايا القس اليساري عزمي شاؤول تدعي أن ولي العهد #محمد__بن_سلمان قام بأعتقال الأمير " عبد الرحمن بن مساعد". @abdulrahman وهذا فديو له وهو جالس مسترخيا يشاهد مباراة كرة القدم #بدهاش_تزبط_يازلمة ???? https://t.co/7S8Bm0U2nG — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) January 6, 2019

وشارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد بسجال بين مدوّنين سعوديين وقطريين حول شائعة اعتقاله، وقال في أحد ردوده:”لا عدمتكما صديق العمر عبداللطيف، والأخ الكريم سعود .. أشكر فضلكما .. بعض الهراء لا يستحق الرد عليه”

نعم أتابع المباريات عبر الناقل الرسمي لأنني أحترم حقوق الملكية الفكرية ولا أؤيد التهكير وانتهاك الحقوق وهذا موقف الدولة أعزها الله بالمناسبة https://t.co/03Ja5JfzVn — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 6, 2019

ولم يغب الأمير عبد الرحمن بن مساعد بشكل فعلي، وظل نشطًا من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، وقدم التهنئة لمنتخب الأردن بعد فوزه على منتخب أستراليا في البطولة الآسيوية ذاتها، لكن ذلك لم يُوقف شائعات اعتقاله.

مداهمة وتفتيش قصر الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد

ثلاث مرات خلال يومين وأقتياده للتحقيق مع إصدار أمر منع مغادرة..

ولم يتم التأكد إلى الآن هل أوقف وأودع سجن الحاير أم لايزال قيد التحقيق..

نصحناك لاتطبل لـMBS وطبل لـMBZماسمعت النصيحة..#الرياض#الشهيد_جمال_خاشقجي — ﮼فارس (@MBNsaudi) January 2, 2019

وإلى جانب اهتماماته الرياضية، وارتباطه بفترة ذهبية بنادي الهلال السعودي على المستويين المحلي والخارجي، لمع الأمير عبد الرحمن بن مساعد كإحدى أبرز الشخصيات السعودية التي كانت ترد على حملة هجوم إعلامي متواصلة تقودها قطر ضد السعودية منذ المقاطعة الخليجية للدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وبسبب موقف الأمير المساند لبلاده، تحوّل حسابه هدفًا لإعلاميين وكتّاب محسوبين على قطر، ينتقدون موقفه ويشتمونه، ووصلت تلك الانتقادات لدى البعض إلى السخرية منه أو شتمه.

يستغل سفلة الدويلة القزمة أن الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد يقدر مكانته واسمه ولا ينزل لمستواهم في الخسة، ولذلك يستخدمونها معه لعلمهم بأنه لن يتفوق عليهم فيها ولن يرد.

أما في المحاججة والمقارعة بالدليل فيعلمون أنهم لو اجتمعوا جميعا فلن يبلغوا كعب قدمه: "أقلي هو الاتقان.. كيف بأكثري؟" pic.twitter.com/dlm9E9DNTY — MMT (@m_altayer) December 27, 2018