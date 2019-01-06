الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد يظهر في فيديو يبدد شائعات اعتقاله‎

الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد يظهر في فيديو يبدد شائعات اعتقاله‎

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تداول مقربون من الأمير السعودي المعروف، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس نادي الهلال السابق، مقطع فيديو فنَّد فيه شائعات اعتقاله، وذلك ردًا على شائعات روجتها حسابات شخصية وإخبارية محسوبة على قطر.

وظهر الأمير عبد الرحمن بن مساعد جالسًا يتابع مباراة منتخبي الهند وتايلند التي أقيمت بعد ظهر الأحد ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، بينما يشرح من قام بتصوير الفيديو تفاصيل المكان والزمان.

وشارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد بسجال بين مدوّنين سعوديين وقطريين حول شائعة اعتقاله، وقال في أحد ردوده:”لا عدمتكما صديق العمر عبداللطيف، والأخ الكريم سعود .. أشكر فضلكما .. بعض الهراء لا يستحق الرد عليه”

ولم يغب الأمير عبد الرحمن بن مساعد بشكل فعلي، وظل نشطًا من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، وقدم التهنئة لمنتخب الأردن بعد فوزه على منتخب أستراليا في البطولة الآسيوية ذاتها، لكن ذلك لم يُوقف شائعات اعتقاله.

وإلى جانب اهتماماته الرياضية، وارتباطه بفترة ذهبية بنادي الهلال السعودي على المستويين المحلي والخارجي، لمع الأمير عبد الرحمن بن مساعد كإحدى أبرز الشخصيات السعودية التي كانت ترد على حملة هجوم إعلامي متواصلة تقودها قطر ضد السعودية منذ المقاطعة الخليجية للدوحة في يونيو/حزيران 2017.

وبسبب موقف الأمير المساند لبلاده، تحوّل حسابه هدفًا لإعلاميين وكتّاب محسوبين على قطر، ينتقدون موقفه ويشتمونه، ووصلت تلك الانتقادات لدى البعض إلى السخرية منه أو شتمه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع