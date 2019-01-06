تايلاند تكشف سبب هروب الفتاة رهف محمد من السعودية

منعت السلطات التايلاندية طالبة لجوء سعودية تبلغ من العمر 18 عامًا من دخول البلاد، واحتجزتها في مطار بانكوك، وفق ما أفاد مسؤول تايلاندي، الأحد.

وقال مدير الهجرة في تايلاند سوراشات هاكبارن لوكالة فرانس برس، إن رهف محمد القنون “فرت من عائلتها لتجنب الزواج، وهي قلقة من احتمال تعرضها لمتاعب في حال عودتها إلى السعودية”، مضيفًا أن السلطات التايلاندية تواصلت “مع السفارة السعودية من أجل التنسيق”.

وروت الشابة عبر حساب حديث أنشأته في موقع “تويتر” قصتها، قائلةً إنها تبلغ من العمر 20 عامًا، وغادرت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، من بلادها إلى تايلاند؛ هربًا من تعنيف عائلتها، بحسب زعمها.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية المحلية عن القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بانكوك، عبدالإله الشعيبي، رواية مناقضة لمزاعم رهف، قال فيها إن الفتاة أُوقفت من قبل السلطات التايلاندية؛ بسبب مخالفتها القوانين هناك، “فلا يوجد لديها حجز عودة ولا برنامج سياحي؛ مما يتطلب ترحيلها من قِبلهم”.

وقال الشعيبي، إن السفارة السعودية لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، وهذا من صلاحيات السلطات المحلية، وإيقافها تمّ من قِبل سلطات المطار؛ بسبب مخالفتها القوانين التايلاندية، وإن دور السفارة يقتصر على متابعة الحالة غير الأولى التي يُعاد فيها مسافر سعودي للأسباب ذاتها.