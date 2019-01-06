الفتاة السعودية رهف محمد تفر إلى تايلاند.. والرياض تتبرأ من ادعاءاتها (فيديو)

أثارت شابة سعودية تدعى رهف محمد، جدلًا واسعًا في بلادها، استدعى تدخل نشطاء و منظمات حقوقية عالمية؛ بعد أن فرت من بلادها إلى تايلاند، قبل أن تحتجزها سلطات مطار بانكوك وسط تضارب الروايات بشأن حقيقة قصتها المثيرة للجدل.

وروت الشابة عبر حساب حديث أنشأته في موقع “تويتر” قصتها، قائلةً إنها تبلغ من العمر 20 عامًا، وغادرت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، من بلادها إلى تايلاند؛ هربًا من تعنيف عائلتها.

اسمي رهف محمد، و سأقوم بنشر اسمي الكامل على الملاء إذا لم تتوقف عائلتي والسفاراة السعودية، ورجل السفارة الكويتية عن مطاردتي. — rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019

انا ابلغ من العمر ٢٠ سنة وبإستطاعتي أن أعيش لوحدي حرة، مستقلة بعيداً عن كل شخص لم يحترم كرامتي ولم يحترمني كامراة. — rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019

كما هددت بنشر تفاصيل قالت إنها تدين عائلتها، بجانب نشر اسمها الكامل، ما لم تتوقف العائلة عن ملاحقتها عبر السفارة السعودية في بانكوك، وشركة الخطوط الجوية الكويتية التي غادرت عبرها.

أملك من الأدلة مايكفي لإدانة عائلتي بالتعنيف، وسوف يقوم المحامي الخاص بي بمحاكمتهم إذا لم تتوقف محاولات إرجاعي. — rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019

سوف أقوم أيضا بإعطاء عائلتي مهله لا تقل عن ٤٨ ساعه، إما أن يتوقفوا وإما أن انشر كل ما املك من أدلة تدينهم. — rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019

ووثقت الشابة عبر مقاطع فيديو وجودها داخل المطار، وقالت إن شرطيًا تايلانديًا يحتجزها، وإن موظفًا من شركة الخطوط الكويتية يلاحقها داخل صالة المطار، بعد أن تلقت تهديدات من الشركة ومن سفارة بلادها، إذا ما أقدمت على الهرب من دون جواز سفرها المحتجز لدى السفارة.

انا حقيقية وموجودة ولسى أتنفس، ولكن لستُ واثقة تماماً من استمرارية وجودي أو حتى من استمرارية بقائي على قيد الحياة مالم تكف السفارة السعودية عن ملاحقتي. #فتاه_تايلند pic.twitter.com/TLma8tmWIl — rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019

تم حبسي الان بغرفه من غرف فنادق المطار، سوف يتم إرجاعي غداً بالقوة إلى الكويت ثم إلى السعودية، هناك شخص يطاردني في المطار على الدوام،انا حتى لا أستطيع ان اطلب الحماية او حتى اللجوء في تايلاند، فالشرطة التايلاندية ترفض التعاون معي. pic.twitter.com/8Qmv0onCqo — rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019

تم سحب جواز سفري من قبل السفارة السعودية. أبي والسفاراة السعودية يحاولون إتهامي بأنني مريضه نفسياً وإنني غير واعيه فيما أفعل، حتى انهم زورو ملف صحي لي في الطب النفسي مع العلم انني سليمة عقلياً وجسدياً؛ انا في خطر حقيقي ياعالم. — rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 5, 2019

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية المحلية عن القائم بالأعمال في السفارة السعودية في بانكوك، عبدالإله الشعيبي، رواية مناقضة لمزاعم رهف، قال فيها إن الفتاة أُوقفت من قبل السلطات التايلاندية؛ بسبب مخالفتها القوانين هناك، “فلا يوجد لديها حجز عودة ولا برنامج سياحي؛ مما يتطلب ترحيلها من قِبلهم”.

وقال الشعيبي إن السفارة السعودية لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره، وهذا من صلاحيات السلطات المحلية، وإيقافها تمّ من قِبل سلطات المطار؛ بسبب مخالفتها القوانين التايلاندية، وإن دور السفارة يقتصر على متابعة الحالة غير الأولى التي يُعاد فيها مسافر سعودي للأسباب ذاتها.

وأثارت قصة رهف وتضارب الروايات بشأنها، جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انقسام بين مشكك بروايتها وداع لإعادتها إلى عائلتها، وبين مطالب بمساندتها ومنحها اللجوء في تايلاند أو أي بلد آخر، بدلًا من إعادتها للمملكة؛ حيث تواجه خطر الاعتداء من قبل عائلتها على حد وصف البعض.

#فتاه_تايلند#اين_رهف

عمرها 20 عام وعندها جواز وهربت من دولة الكويت الى تايلند وتقول معنفه علماً بانها ما تقدر تسافر الا بتصريح من عائلتها لانها اقل من السن القانوني 21 واضح انهم معطينها حريه فوق مستواها

اتمنى الدولة معاقبة هذي العائله باكملها pic.twitter.com/CqNJrtCZtd — 410 (@illi_990) January 6, 2019

#فتاه_تايلند#أين_رهف صباح الخير ..

أتوقع اغلبية المهتمين بقضيتها ما نامو ..

سؤال موجه لفرحتنا في هذه الحياة :

يا أولياء الأمور الطيبين جداً ..

ممكن تفهموني بناتكم ليه يهربون منكم ؟؟

و ليه وأنتو منكدين عيشتها تزعلون إذا قررت

تتركم وترتاح من تاريخكم المخزي

الي كلنا نعرفه !!؟؟ — نورا (@Noorjode) January 6, 2019

التناقض الفاخر ان حتى المعارضين يسمونه "هروب" وما يشوفون الخلل… مين "يهرب" غير سجين او عبد مملوك او مخطوف محبوس؟ #فتاة_تايلند https://t.co/nJrW0w64kG — رشا الدويسي (@Rsha_D) January 6, 2019

وتحتاج النساء في السعودية لموافقة أولياء أمورهن الرجال قبل السفر خارج البلاد، في ما يعرف بنظام الولاية المثير للجدل، وسبق أن نجحت عدة فتيات بمغادرة المملكة بطرق مختلفة نحو دول مثل تركيا والفلبين، مثيرات جدلًا مماثلًا لقصة رهف، مع تمسك عائلاتهن باستعادتهن في بلد محافظ كالمملكة.

وتمنع السعودية مواطنيها من السفر إلى تايلاند، إلا في حالات محدودة جدًا، إذ توترت العلاقة بين البلدين منذ العام 1989، عندما تطورت قضية سرقة عامل تايلاندي لمجوهرات تزن 90 كيلوغرامًا، تقدر قيمتها حينها بحوالي 20 مليون دولار من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز في الرياض، وتهريبها إلى بانكوك.

ولقي أربعة دبلوماسيين سعوديين مصرعهم في العاصمة بانكوك، بجانب رجل أعمال سعودي مقيم أيضًا في البلد الآسيوي؛ على خلفية القضية ذاتها، التي قلصت تعامل البلدين إلى حدود دنيا.