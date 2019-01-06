السعودية تعتمد “التلميح” بدل التصريح لدى إبلاغ الزوجة بالطلاق

قطعت مصادر سعودية اليوم الأحد، الشك باليقين فيما يتعلق بحقيقة تطبيق “أنت طالق”، والذي أثار جدلاً كبيرًا في المملكة خلال الأيام الماضية، حيث تم الكشف عن مضامين الرسائل النصية التي ستصل السعوديات في حالتي الزواج والطلاق.

وتظهر مضامين الرسائل التي قررت وزارة العدل السعودية إرسال المحاكم لها عبر خدمة الـ”sms” للسعوديات، اعتماد “التلميح” بدل التصريح فيما يتعلق بالإبلاغ عن الطلاق، في حين ترافق عبارات البهجة والسعادة رسالة الإخطار بتسجيل عقود الزواج.

وقالت مصادر قضائية سعودية، اليوم إن رسائل المحاكم لن تتضمن لفظ الطلاق مباشرة، حيث قررت المحاكم أن يكون نص الرسالة في هذه الحالة، والتي تصل هاتف المطلقة، “صاحبة الهوية رقم (..) نحيطكم بأنه صدر الصك رقم (..) وتاريخ (..) من (المحكمة) (والدائرة)، وبإمكانكم مراجعة المحكمة لاستلام الصك”.

تصريح للزوجة الجديدة فقط

وعلى عكس الإخطار بالطلاق، ستصل هواتف السعوديات المتزوجات حديثا رسائل نصية صريحة توضح تسجيل عقد الزواج، وهذا نصها “سعدنا بتقديم خدمة تسجيل عقد الزواج بصفتك زوجة لصاحب الهوية رقم (..)، نود منكم تقييم مستوى الخدمة على الرابط المرفق، نقدر لكم مشاركتكم”.

وحسب المصادر، ستصل رسالة توثيق عقد الزواج للزوجة الجديدة فقط، باعتبارها صاحبة الشأن، ولن تصل للزوجات الأخريات، اللاتي لن يتمكن من معرفة أي عقود زواج أخرى لأزواجهن سواء عادية أو مسيار.

مكسب آخر

وتعد خطوة إبلاغ المحاكم للزوجات السعوديات بتعديل حالاتهن الاجتماعية، سواء الزواج أو الطلاق عبر هواتفهن المحمولة، إنجازًا جديدًا للمرأة السعودية، تضاف إلى الامتيازات التي حققتها ضمن نهج الانفتاح السعودي الجديد والذي مكنها من الحصول على عدة مطالب وحقوق، تصدرها السماح لها بالقيادة في سابقة مهمة بتاريخ المملكة.