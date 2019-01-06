السعودية.. تمديد توقيف مصوري “جثث جامعة المؤسس”

قررت النيابة العامة السعودية، تمديد توقيف مصوري مقطع فيديو من داخل مشرحة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة (جامعة المؤسس).

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فقد أصدرت النيابة العامة مذكرة “تمديد إيقاف” ثانية ضد المتهمين بدخول مشرحة الجامعة ليلة رأس السنة وتصوير مقطع ساخر لجثث الموتى ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.

وكانت الأجهزة الأمنية السعودية أوقفت، الأربعاء الماضي، 5 سعوديين أقدموا على تصوير مقطع الفيديو تمهيدًا لمحاكمتهم.

طلاب يقتحمون ثلاجات الموتى في كلية الكب في جامعة المؤسس pic.twitter.com/pufnqCtZb8 — أبو عقيل (@Ageel_S) January 1, 2019

وأوضحت الصحيفة أن “دائرة العرض والأخلاق” في النيابة العامة السعودية، تعمل على استكمال التحقيق وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية.

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة على سير التحقيق، أن النيابة العامة ستطالب بـ”تشديد العقوبة” على المتهمين، الذين “انتهكوا حرمة الموتى، وأثاروا الرأي العام، وخالفوا التعليمات”.

كما أتاحت النيابة العامة للمتهمين إمكانية تعيين محامي دفاع، وفق الصحيفة.

وتظهر في الفيديو، جثث مصفوفة في أماكن ورفوف مختلفة داخل مشرحة خاصة بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز في مدينة جدة (جامعة المؤسس)، بينما يتنقل مصور الفيديو بينها، لتظهر وجوه عدد من الذين معه خلال جولته الغريبة التي بدأ فيها ورفاقه في حالة فرح بحسب أصوات ضحكاتهم التي رافقت غالبية دقائق التصوير.