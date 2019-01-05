شاهد.. هكذا أصبح حي المسورة ببلدة العوامية الشيعية شرق السعودية

تداول ناشطون سعوديون ووسائل إعلام محلية، صورًا تظهر حي “المسورة” ببلدة “العوامية” الشيعية في القطيف شرق السعودية، وقد تطورت فيه أشغال خطة تحويله من حي متهالك إلى منطقة راقية نموذجية، تقدم خدمات ضرورية وحديثة للسعوديين.

وكان الحي تحول إلى معقل للمطلوبين أمنيًا، الذين كانوا وراء العديد من الهجمات ضد الشرطة على مدى سنوات في البلدة الصغيرة التي يسكنها نحو 30 ألف شخص.

وتظهر الصور الجديدة مبانيَ أنيقة وشوارع واسعة وساحات عامة، تعكس التحول الجذري الذي سيشهده الحي بعد اكتمال الأشغال.

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من السلطات على هذه الصور، كما لم يحدد بعد موعد انتهاء الأشغال الجارية في الحي.

وعلق الكاتب السعودي برجس البرجس: “حي #المسورة #العوامية هكذا كان.. وهكذا أصبح”.