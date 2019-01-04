شاهد بالصور.. لحظة إخراج سعودي علق في بئر أثناء محاولته إنقاذ ماعز

نجح رجال الدفاع المدني في المخواة، في المملكة العربية السعودية، في إنقاذ شاب علق على عمق 30 مترًا في بئر؛ أثناء محاولته إخراج ماعز.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن بلاغًا ورد إلى الدفاع المدني، صباح اليوم الجمعة، يفيد باحتجاز شاب سعودي يبلغ من العمر 20 عامًا داخل بئر في إحدى قرى محافظة المخواة.

وإثر البلاغ، انطلقت على الفور فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث اتضح أن الشاب العالق أصيب بإجهاد داخل البئر التي نزل إليها لإنقاذ الماعز، فقام غواص الدفاع المدني بالنزول إليه باستخدام السلة وإخراجه بصحة جيدة.