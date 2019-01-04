السعودية.. إحالة المتهمين بواقعة “جثث المشرحة” للنيابة العامة

أحالت شرطة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية المتهمين في واقعة تصوير الجثث بمشرحة جامعة الملك عبدالعزيز إلى النيابة العامة، تمهيدًا لبدء محاكمتهم، وفق وسائل إعلام محلية.

وألقت الأجهزة الأمنية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، القبض على 5 سعوديين أقدموا على تصوير مقطع فيديو لجثث بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق اليوم، تداول سعوديون على نطاق واسع مقطع فيديو صادم لشاب برفقة عدد من أصدقائه داخل مشرحة كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، يصور فيه الجثث وسط تعليقات ساخرة أثارت استياء شعبيًا كبيرًا.

طلاب يقتحمون ثلاجات الموتى في كلية الكب في جامعة المؤسس pic.twitter.com/pufnqCtZb8 — أبو عقيل (@Ageel_S) January 1, 2019

وجرى توقيف وافد يمني يعمل في قسم التبريد والتكييف بالشركة المشغلة بالجامعة، اعترف بأنه هو من صوّر المقطع، ونقل الصور لأشخاص خارج الجامعة يعملون في إدارات أخرى ليس لها علاقة بالجامعة.

وتجرم المملكة في قوانينها مثل هذه المخالفات، حيث يعاقب مرتكبها حال ثبوت تورطه بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك في الحق العام، فضلًا على أن هناك حقًا خاصًا لورثة المجني عليه استنادًا لنظام الإجراءات الجزائية.