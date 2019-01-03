السعودية.. اعتقال سائق تهكم على دورية مرور (فيديو)

السعودية.. اعتقال سائق تهكم على دورية مرور (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

ألقت الشرطة السعودية القبض على سائق مركبة تهكم على دورية المرور؛ بحسب ما نشره موقع المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكان السائق نشر عبر “سناب شات” مقطع فيديو، قال فيه لدورية مرور اصطفت بجانبه “أنت عطني إثباتك.. عطني إثباتك” في إشارة للاستهزاء بعمل رجال شرطة المرور، وفر هاربًا.

وألقى مرور منطقة الرياض القبض على السائق، الذي تحدث مع دورية المرور بطريقة لا تنم عن وعي بمحاذير التعدي على رجال الأمن، وتم تحويله للشرطة لاستكمال إجراءات إحالته للنيابة العامة.

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