قضية رجل الأعمال السعودي “آل سند”.. القبض على متهم جديد في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على متهم جديد (32 عامًا) تورط مع آخرين في قضية اختطاف رجل الأعمال السعودي، حسن علي أحمد آل سند (72 عامًا)، مقابل فدية تقدر بـ5 ملايين جنيه (280,000 دولار)، وفق وسائل إعلام محلية.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 25 ابريل/نيسان 2016، حين تلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغًا عن قيام مجهولين بخطف رجل أعمال سعودي وسائقه الخاص من سيارته الخاصة أثناء توجههما للمطار عائدين إلى المملكة، وعصب أعينهما واقتيادهما إلى منطقة جبلية في محافظة السويس، وتم توثيقهما بسلاسل حديدية واحتجازهما داخل قفص حديدي، مع التهديد بالقتل والتعذيب البدني.

وإثر تحريات، تمكن رجال الأمن من تحديد مكان اختطاف رجل الأعمال، وتم إطلاق سراحه وسائقه الخاص، وذلك عقب دفع عائلته مبلغ الفدية.

وعاقبت محكمة الجنايات في يونيو/حزيران 2018، 7 متهمين حضوريًا بالسجن المؤبد، فيما عاقبت 5 آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد بعد هروبهم، وكان المتهمون قد تورطوا جميعًا باختطاف آل سند، كما غرمت جميع المتهمين مبلغ 20 ألف جنيه (1,120 دولار) لكل منهم.

ويعتبر رجل الأعمال السعودي أحد المستثمرين في مصر، ويملك أكبر مصنع “صلصة” فيها، ويملك شسركة اسمها “شمس”.