الدخيل يعلق على عودة الخطيب والراشد إلى قناة العربية

علق المدير العام السابق لقناتي العربية والحدث تركي الدخيل على عودة كل من نبيل الخطيب وعبدالرحمن الراشد لقناة العربية.

وقال الدخيل، في تغريدة على توتير اليوم الثلاثاء: “أبارك لمجلس تحرير قناتي العربية والحدث، تعيينهم اليوم برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الراشد و د. نبيل الخطيب إدارة القناة، وأشكر كل الزملاء والزميلات الذين تشرفت بالعمل معهم خلال أربع سنوات مضت”.

أبارك لمجلس تحرير قناتي العربية والحدث تعيينهم اليوم برئاسة الاستاذ عبدالرحمن الراشد @aalrashed ول د. نبيل الخطيب @nakhatib ادارة القناة، وأشكر كل الزملاء والزميلات الذين تشرفت بالعمل معهم خلال اربع سنوات مضت???????? @AlArabiya — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) January 1, 2019

وكشفت قناة العربية عن تغييرات عديدة في إدارتها، معلنة مغادرة تركي الدخيل، الذي قالت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز” إن السعودية اختارته لتولي منصب سفيرها في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت القناة إن مالك مجموعة “إم.بي.سي” وليد بن إبراهيم البراهيم أعلن تعيين الدكتور نبيل الخطيب مديرًا عامًا لـ“العربية” و”الحَدَث” خلَفًا لتركي الدخيل، الذي شغل هذا المنصب منذ الـ29 من يناير 2015.

وأعلن البراهيم كذلك تأسيس مجلس تحرير لقناتَيْ “العربية” و”الحَدَث” برئاسة عبدالرحمن الراشد، وعضوية كل من: مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري، وفيصل عبّاس.

وأوضح البراهيم أن “مجلس التحرير يهدف إلى رفد القناتيْن بأفضل الخبرات، ومن أبرز مهامه القيام بدعم ومؤازرة إدارة قناتَيْ “العربية” و”الحَدَث” ومنصّاتهما المتعدِّدة، إضافة إلى تطوير القدرات التحريرية والفنية فيهما”.

وكان عبدالرحمن الراشد قد شغل منصب مدير عام قناة العربية من عام 2004 حتى 2014.

أما نبيل الخطيب فهو صحفي وإعلامي فلسطيني بارز، عمل لسنوات في مجموعة “إم.بي.سي”، وتولى لفترة طويلة منصب رئيس تحرير قناة العربية، ومدير غرفة الأخبار فيها، حتى عام 2017.

وكانت مصادر سعودية قد قالت لـ”إرم نيوز”، إن المملكة تنتظر موافقة دولة الإمارات على ترشيح تركي الدخيل، ليصبح سفيرًا للرياض، خلفًا للسفير محمد بن عبدالرحمن البشر، الذي أعفي من منصبه، في شهر فبراير الماضي.

وقالت مصادر إماراتية، إن الدخيل يحظى بتقدير السلطات الإماراتية؛ نظرًا للفترة الطويلة التي قضاها في دولة الإمارات، بحكم عمله في قناة العربية، التي تبث من دبي، ولعلاقاته الوثيقة بكثير من المسؤولين في الدولة.