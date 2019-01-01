السعودية.. الوزراء الجدد وأعضاء “الشورى” يؤدون اليمين أمام الملك سلمان

أدّى الوزراء الجدد وأعضاء مجلس الشورى في السعودية ، الثلاثاء، القسم أمام عاهل البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمباشرة مهامهم.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”، “أدى الأمراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى القسم أمام خادم الحرمين (العاهل السعودي) بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة”.

وترأس الملك سلمان أول جلسة لمجلس الوزراء عقب التشكيل الحكومي الجديد، بحضور ولي العهد محمد بن سلمان، حسب المصدر ذاته.

وقال الملك خلال الاجتماع الوزاري: إن “إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة تأتي انطلاقًا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها البلاد”.

والخميس، أجرى العاهل السعودي حركة تغييرات واسعة في التشكيل الحكومي، شملت وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومجالس عليا، أبرزها وزارات الخارجية، والإعلام، والحرس الوطني، والتعليم.

وحافظ ولي العهد محمد بن سلمان على منصبيه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرًا للدفاع.

فيما طالت التغييرات أيضًا رؤساء هيئات أبرزها “السياحة والتراث الوطني”، و”الرياضة”، و”الترفيه”، وإعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد.