الكشف عن معمل لتصنيع الذهب “المزيف” في السعودية (فيديو)

رصد الناشط السعودي في مجال قضايا المستهلك في المملكة، فيصل عبدالكريم، عملية مداهمة جديدة لوزارة التجارة بالتعاون مع شرطة منطقة الرياض، لمعمل يقوم بتصنيع ذهب “مغشوش”.

وقال فيصل عبدالكريم، في مقطع فيديو وثّقه عبر حساباته في مواقع التواصل: “أول مرة أدخل مشغل ذهب مع وزارة التجارة والحملات الأمنية المشتركة شرطة منطقة الرياض، (..) عندن دمغات ما تخصهم، الدمغة علامة تجارية محفورة على الذهب، أيضًا شبهة تستر تجاري كبيرة، حوالات وإيداعات ضخمة باسم مدير هذا المعمل، باكستاني، أيضًا الذهب اللي تشوفونه رخيص وش مصدره، الاخوان يسحبون عينات ليشوفون مصدره”.

بدوره، كشف عبدالهادي الجهني، المسؤول في إدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة، أنه “تم التلاعب بأكثر من دمغة من صناعات خارج المملكة لا تخص المعمل، منها من كوريا”.