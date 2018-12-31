هكذا استقبل السعوديون الإعلان عن برنامج “سند محمد بن سلمان”

هيمن الكشف عن إطلاق برنامج “سند محمد بن سلمان” الخيري، في السعودية، مساء الأحد، على اهتمامات السعوديين المتطلعين لمبادراته والدعم المادي الذي سيقدمه في عدة مجالات اتضح منها لحد الآن مبادر “سند الزواج”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تصدر الحديث عن البرنامج غير الربحي وآلية التسجيل للاستفادة من مبادراته ومقدار الدعم النقدي الذي سيقدمه للمستحقين، اهتمامات المدونين السعوديين على حساب أي قضايا أخرى.

وفي موقع “تويتر” واسع الاستخدام لدى السعوديين، جذب حساب البرنامج الذي ينفق عليه ولي العهد السعودي من حسابه الخاص، أكثر من 26 ألف متابع بعد ساعات قليلة من إطلاقه، فيما احتل وسم يحمل اسم البرنامج، “#سند_محمد_بن_سلمان” مكانة بارزة في قائمة الترند السعودي في “تويتر”.

وقال الداعية السعودي البارز، الشيخ الدكتور عائض القرني في تعليق على الإعلان عن البرنامج “#سند_محمد_بن_سلمان مكرمة جديدة تُضاف إلى مكرمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها سنداً لشباب الوطن، ودعماً لهذا الجيل الصاعد الواعد، #شكراً_أبا_سلمان : فما كانَ من خيرٍ أتوه فإنَّما/ تَوَارَثَهُمْ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ”.

#سند_محمد_بن_سلمان

مكرمة جديدة تُضاف إلى مكرمات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،

نسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها سنداً لشباب الوطن، ودعماً لهذا الجيل الصاعد الواعد،#شكراً_أبا_سلمان ????:

فما كانَ من خيرٍ أتوه فإنَّما

تَوَارَثَهُمْ آبَاءُ آبَائِهِمْ قَبْلُ@snadprogram pic.twitter.com/czwlqyaltW — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) December 30, 2018

وعلق المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم، على البرنامج “وجه الخير و وجه السعد .. عمل خيري عظيم يليق بالزعيم المجدد #سند_محمد_بن_سلمان وسيضل سنداً لمستقبل هذا الوطن العظيم”.

وجه الخير و وجه السعد ..

عمل خيري عظيم يليق بالزعيم المجدد #سند_محمد_بن_سلمان وسيضل سنداً لمستقبل هذا الوطن العظيم pic.twitter.com/lC0pbASvt1 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 30, 2018

ووصف الفنان السعودي المهتم بالعمل الإنساني والاجتماعي، فايز المالكي، البرنامج قائلاً “حساب #سند_محمد_بن_سلمان حساب تفريج الكرب وإسعاد المحتاجين، اسأل الله يطيل بعمرك لا نحتاج لا بنوك ولا شركات .. نحتاج أمثالك كثير #محمد__بن_سلمان”.

حساب #سند_محمد_بن_سلمان

حساب تفريج الكرب

وإسعاد المحتاجين@snadprogram

اسال الله يطيل بعمرك لا نحتاج لا بنوك ولا شركات ..

نحتاج امثالك كثير #محمد__بن_سلمان pic.twitter.com/HZFj0tJq7l — فايز المالكي (@fayez_malki) December 30, 2018

وقال المدون السعودي المعروف، نايف مدخلي، صاحب لقب “نايفكو” في مواقع التواصل الاجتماعي، “سنة 2011 كان ختامها (مسك) وهذه السنة ختامها (سند) والقاسم المشترك هو حرص سمو ولي العهد على تنظيم العمل الخيري والاجتماعي وتحويله لمؤسسات فاعلة، ترعى وتشرف على المبادرات والخدمات بمستوى احترافي يليق باسم المملكة”.

سنة 2011 كان ختامها مسك @MiskKSA

وهذه السنة ختامها سند @snadprogram

والقاسم المشترك هو حرص سمو ولي العهد على تنظيم العمل الخيري والاجتماعي وتحويله لمؤسسات فاعلة، ترعى وتشرف على المبادرات والخدمات بمستوى احترافي يليق باسم المملكة. #سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/ejGGXwHNbx — نايفكو NAIF (@naifco) December 30, 2018

وكتب الأمير السعودي، محمد بن عبدالرحمن آل سعود، محتفياً بالبرنامج الخيري ومؤسسه “يحق لنا أن نفاخر بجهود سيدي ولي العهد وإنجازاته الدائمة والمتلاحقة، فمن بين يديه اليوم تم إطلاق برنامج (سند محمد بن سلمان) ليكون عونا وسندا داعما للمجتمع السعودي بترسيخ المعرفة وتعزيز الوعي وإنتاج المبادرات الخلاقة الفريدة، والذي سيساهم في مضاعفة المنافع المجتمعية”.

يحق لنا أن نفاخر بجهود سيدي ولي العهد وإنجازاته الدائمة والمتلاحقة، فمن بين يديه اليوم تم اطلاق برنامج @snadprogram ليكون عونا وسندا داعما للمجتمع السعودي بترسيخ المعرفة وتعزير الوعي وإنتاج المبادرات الخلاقة الفريدة، والذي سيساهم في مضاعفة المنافع المجتمعية.#سند_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/KGECO2Rt2c — محمد بن عبدالرحمن آل سعود (@mohammedalsaud) December 30, 2018

وكشف برنامج “سند محمد بن سلمان” إن هناك دعم مادي للمستفيدين من مبادراته التي بدأت بمبادرة “سند الزواج” على أن تتبعها مبادرات أخرى يترقبها كثير من السعوديين من ذوي الدخل المنخفض، بجانب شرائح وفئات أخرى بينها الأشخاص المدانين بمبالغ مالية ولا يستطيعون السداد.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة “سند محمد بن سلمان”، البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.