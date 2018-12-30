موظفو السعودية يترقبون صرف العلاوة السنوية

يترقب نحو 1.5 مليون موظف وموظفة في القطاع العام الحكومي في السعودية، إدراج علاواتهم السنوية مع حلول العام الميلادي الجديد 2019، يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن أجرت الحكومة السعودية عدة تغييرات عليها في العامين الماضيين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها السعوديون بكثافة ونشاط في التدوين، انضم عدد كبير من موظفي المملكة من الجنسين؛ لنقاش واسع حول موعد إدراج العلاوة السنوية عن العام 2019 وموعد صرفها.

كما زادت وسائل الإعلام المحلية عبر منصاتها الإلكترونية، من تغطياتها الصحفية للعلاوة السنوية وأخبارها، مع زيادة إقبال قرائها من الموظفين على أخبار الزيادة المرتقبة لرواتبهم بعد إضافة العلاوة السنوية إليها.

وقال المشرفون على حساب “ملتقى المعلمين والمعلمات” في موقع “تويتر”، والذي يستقطب عددًا كبيرًا من معلمي المملكة الذين يشكلون العدد الأكبر من موظفي القطاع الحكومي، إن العلاوة السنوية ستدرج في مسيرات الرواتب بدخول العام 2019، يوم بعد غد الثلاثاء، على أن يتم استلامها مع رواتب شهركانون الثاني/ يناير المقبل، يوم 27 من ذلك الشهر.

وكان وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، قد قال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال حديث لمحطة “العربية” التلفزيونية السعودية، إن صرف العلاوة السنوية سيكون في كانون الثاني/يناير من العام 2019.

وأصبح صرف العلاوة السنوية محل اهتمام ومتابعة من غالبية موظفي المملكة، بعد عقود من صرفها بشكل روتيني في بداية كل عام هجري، إذ أوقفت الحكومة في أيلول/سبتمبر من العام 2016 صرف العلاوة ضمن إجراءات تقشف فرضتها أسعار النفط المتهاوية.

ومنذ ذلك التاريخ، جرت عدة تغيرات على موعد صرف العلاوة السنوية وآلية تنفيذها، بحيث تم ربط إضافتها وصرفها بالسنة الميلادية بدلًا من الهجرية، وكان من المقرر أن يتم ربط إضافتها وصرفها بأداء الموظف قبل أن يأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أكتوبر الماضي، بصرفها من دون شرط التقييم.

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتتراوح العلاوة السنوية للموظفين الحكوميين في المملكة، بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15 الأعلى أجرًا في البلاد. باستثناء الوظائف التعليمية المقسمة إلى ستة مستويات (مراتب) فقط، فيما يقضي الموظف عدة سنوات داخل المرتبة أو المستوى متنقلًا من درجة إلى درجة أعلى قبل انتقاله لمرتبة أو مستوى أعلى.

وقال الوزير الحمدان في تصريحات صحفية سابقة، إن ربط صرف العلاوة السنوية بأداء الموظفين لم يلغى بشكل نهائي، لكن تم تأجيل تطبيقه لحين استكمال اللوائح، ما يعني أن تغييرات أخرى ستطرأ على العلاوة السنوية وآلية صرفها في المستقبل.