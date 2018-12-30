شاهد.. أحلام تصل السعودية وتنشر فيديو من داخل طائرتها الخاصة

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، للحظة وصولها السعودية بطائرتها الخاصة.

وبمجرد وصولها إلى مطار جدة تناولت التمر والقهوة، فضلًا عن مقابلتها الفنان السعودي محمد عبده، إذ تبادلا التحية والترحيب.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام، تعرضت لحملة شرسة من قبل السعوديات، إذ اعترضن على إقامتها لحفل غنائي، وهي التي أن أعلنت سابقًا رفضها التام للسماح بالقيادة للمرأة السعودية.

وفتح عدد كبير من النساء السعوديات النار على أحلام؛ بسبب إقامتها لهذا الحفل، وأكدن أن قبولها إحياء هذا الحفل يعكس مدى تناقضها وعدم ثباتها على مبادئها، وعبرن عن تعجبهن من رفضها لقرار قيادة المرأة السعودية وفي نفس الوقت السماح لنفسها بالغناء فيها.

وطالبن كل فتاة وامرأة سعودية بمقاطعة هذا الحفل، وذلك من خلال مشاركتهن في هاشتاغ “مقاطعة حفل أحلام”، مؤكدات على أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على حقوقهن وكرامتهن والتعبير عن غضبهن الشديد مما قالته أحلام.