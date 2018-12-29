معلمو السعودية وطلابها وذووهم يقدمون مقترحاتهم لوزير التعليم الجديد.. فما هي أبرز أمانيهم؟

معلمو السعودية وطلابها وذووهم يقدمون مقترحاتهم لوزير التعليم الجديد.. فما هي أبرز أمانيهم؟

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

خصص المعلمون السعوديون وطلابهم وذووهم، اليوم السبت، لتقديم مقترحات لوزير التعليم الجديد، حمد آل الشيخ، بعد يومين على تعيينه في المنصب بدل الوزير السابق أحمد العيسى، الذي لم ترق كثير من قراراته لهم.

وفي موقع “تويتر”، الذي تتخذه غالبية السعوديين مكانًا لنقاشات جادة تخص المملكة ومختلف جوانب الحياة فيها، تصدرت أماني السعوديين في قطاع التعليم نقاشات الموقع وسط تفاعل لافت من شرائح مختلفة.

وتحت الوسم “#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد” دوَّن معلمون وطلاب وأهالي عددًا كبيرًا من الاقتراحات والانتقادات لقرارات سابقة، على أمل أن تلقى استجابة من الوزير آل الشيخ.

وتنوعت مطالب المشاركين في النقاش الواسع، بين الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للمعلمات، وتعيين الخريجين الجدد من الجنسين، والحفاظ على هيبة للمعلمين أمام الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية والأبنية المدرسية ومرافقها، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطلب فريق من المعلقين أن يلغي الوزير الجديد ‏”ساعة النشاط” التي أضيفت للدوام هذا العام، كون كثير من مدارس المملكة لا تسمح بتطبيقها بالشكل المطلوب على حد وصفهم، فيما دعا آخرون للاهتمام بحصص الرياضة والفنون.

 

مطالب التعليم العالي

ولم يغب طلاب الجامعات السعودية وأساتذتهم عن ذلك النقاش، وقدموا اقتراحاتهم المختلفة للوزير الجديد الذي تشرف وزارته على كل مراحل التعليم المدرسي والجامعي.

انتقادات لـ”العيسى”

وأبدى كثير من السعوديين العاملين في الوسط التعليمي، لا سيما شريحة المعلمين الأكبر، بجانب عدد من طلاب المدارس وذويهم، ابتهاجًا علنيًا بإعفاء العيسى من منصبه وتعيين حمد آل الشيخ وزيرًا جديدًا مكانه، بعد أن ترددت مطالب بإقالة العيسى على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وتركزت الانتقادات التي واجهها الوزير العيسى، منذ تعيينه على رأس هرم الوزارة أواخر العام 2015، في 4 ملفات تتصدرها إجازات المعلمين الصيفية التي قلصها قرار من العيسى، وإضافة ساعة للدوام المدرسي لممارسة نشاطات متنوعة، وعدم توفير تأمين صحي للمعلمين، بجانب مشروع للخصخصة في مدارس التعليم العام.

وبجانب تلك الملفات، تعرض الوزير العيسى لانتقادات لاذعة في ملفات وحوادث أخرى، بينها اتهامات بوجود توظيف وهمي وفساد في وزارته، وانتشار حالات جرب في عدد من مدارس المملكة، وتوزيع أحد كتب المنهاج الدراسي وبها صورة قديمة للملك فيصل بن عبدالعزيز تم التلاعب بها عبر برامج تحرير الصور، بحيث يظهر بجانبه مخلوق غريب.

ويدرس نحو 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية في السعودية، ويشرف عليهم نحو 700 ألف معلم ومعلمة يعملون في قرابة 35 ألف مدرسة ومنشأة تعليمية عامة وخاصة، بجانب نحو 40 جامعة حكومية وخاصة موزعة في مختلف مناطق البلاد.

وتعد وزارة التعليم من أكبر وزارات المملكة وتحصل على أكبر حصة من ميزانية البلاد السخية، التي تكافح لتطوير التعليم بالتزامن مع خطة طموحة لتطوير مختلف القطاعات وبناء اقتصاد متنوع الموارد.

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