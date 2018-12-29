معلمو السعودية وطلابها وذووهم يقدمون مقترحاتهم لوزير التعليم الجديد.. فما هي أبرز أمانيهم؟

خصص المعلمون السعوديون وطلابهم وذووهم، اليوم السبت، لتقديم مقترحات لوزير التعليم الجديد، حمد آل الشيخ، بعد يومين على تعيينه في المنصب بدل الوزير السابق أحمد العيسى، الذي لم ترق كثير من قراراته لهم.

وفي موقع “تويتر”، الذي تتخذه غالبية السعوديين مكانًا لنقاشات جادة تخص المملكة ومختلف جوانب الحياة فيها، تصدرت أماني السعوديين في قطاع التعليم نقاشات الموقع وسط تفاعل لافت من شرائح مختلفة.

وتحت الوسم “#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد” دوَّن معلمون وطلاب وأهالي عددًا كبيرًا من الاقتراحات والانتقادات لقرارات سابقة، على أمل أن تلقى استجابة من الوزير آل الشيخ.

وتنوعت مطالب المشاركين في النقاش الواسع، بين الاقتراح بتخفيض سن التقاعد للمعلمات، وتعيين الخريجين الجدد من الجنسين، والحفاظ على هيبة للمعلمين أمام الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية والأبنية المدرسية ومرافقها، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

توظيف العاطلين يشرفون حل لنا مو معقوله العشرينات عاطلات والكبار ب السن يدرسون للان الحق لنا ي الجيل الجديد تروح الحياة وحنا عاطلين م نتوظف الا اذا عجزنا #نامل_من_وزير_التعليم_الجديد — هجير (@fffiuy123) December 29, 2018

وضع مدارس خاصة لاطفال مرضى السكر بحيث يتوفر الطبيب المختص في الفصول تحسين بيئة مدارس الابتدائي بوضع العاب كمرحلة رياض الاطفال المقصف مايبيع الا الاكل المفيد او اغلاقه بالكامل واجبار الطالب احضار وجبته من المنزل بحيث تكون صحية #نامل_من_وزير_التعليم_الجديد — sa???? (@ssass303) December 29, 2018

#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد احترام المعلم وعدم هضم حقوقه.. المعلم يامعالي الوزير في بعض المدارس يدفع من مرتبه لأدوات النظافة ولمستلزمات الحصص الدراسية والجوائز التحفيزية للطلاب.. — أمير بكلمتي (@theprince_2017) December 29, 2018

وطلب فريق من المعلقين أن يلغي الوزير الجديد ‏”ساعة النشاط” التي أضيفت للدوام هذا العام، كون كثير من مدارس المملكة لا تسمح بتطبيقها بالشكل المطلوب على حد وصفهم، فيما دعا آخرون للاهتمام بحصص الرياضة والفنون.

#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد إلغاء ساعة النشاط التي أهلكتنا وأهلكت طلابنا وتفريغ المعلم لتخصصه والتدريس فقط وإلغاء التعلم النشط — جمايل (@MhXoJZbSCc3Y4U2) December 29, 2018

1-نتمنى من وزير التعليم عدم اعتماد أي آليه جديدة او طريقة قبل اعتمادها وتطبيقها على المدارس اعطاء المعلمين والمعلمات دورات لكيفية تطبيقها / النشاط المدرسي البيئة المدرسية في ظل وجود مدارس مستأجرة لا يمكن الإستفادة منه #نامل_من_وزير_التعليم_الجديد — Hawi2025 (@hawi2025h) December 29, 2018

#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد

مادة التربية البدنية مو مجرد كورة نرميها للطلاب ويلعبون لين تخلص الحصة، المفروض يكون فيها حصص فصلية يتعلم فيها الطلاب علوم وأساسيات اللياقة البدنية و العضلات والتعامل مع الإصابات ، وإلي يدرسها مدربين رياضيين لهم خبرة بالأندية الرياضية — سامي خنفور (@samikhanfor) December 29, 2018

#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد

1-إنهاء #ظلم_الكادر_الإداري

2- حركة نقل كبيرة للمغتربين والمغتربات

3- تأمين طبي ومسكن لكل معلم وإداري

4- رجوع هيبة المعلم

5- وضع بدلات للقادة والقائدات وللمرشد

6- الإستغناء عن المباني المستأجره

7- تحسين وضع المقاصف بشركات متخصصة . — أ/ خالد (@k0k5) December 29, 2018

مطالب التعليم العالي

ولم يغب طلاب الجامعات السعودية وأساتذتهم عن ذلك النقاش، وقدموا اقتراحاتهم المختلفة للوزير الجديد الذي تشرف وزارته على كل مراحل التعليم المدرسي والجامعي.

#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد ان يلغي الماجستير المهني الظلم الذي يجعل الجامعي يدرس ٦ سنوات من اجل ان يقذم على مهنة التعليم ؟ لو درينا درسنا طب ولا اي حاجه ؟ — محمد ابن الشيخ (@bn_alsekh) December 29, 2018

#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد

يلغي الماجستير المهني . يرجع التعليم عن بعد فيه ناس كبار و ودهم يكملو.

بفتح الإبتعاث من جديد لطلبة الثانوية والماستر والدكتوراة. — Osama (@icontentx) December 29, 2018

#نامل_من_وزير_التعليم_الجديد يرجع الانتساب ،،،، اخوي الكبير ماترقى بالوظيفه عشان الشهادة له حوالي ١١ سنه الي معه ترقوا وهو لا ????????

اتمنى يرجع الانتساب. نااااس قهرتهم ظروفهم وما قدروا يكملون انتظام???????????? — أمااان???? (@Amaan25916231) December 29, 2018

انتقادات لـ”العيسى”

وأبدى كثير من السعوديين العاملين في الوسط التعليمي، لا سيما شريحة المعلمين الأكبر، بجانب عدد من طلاب المدارس وذويهم، ابتهاجًا علنيًا بإعفاء العيسى من منصبه وتعيين حمد آل الشيخ وزيرًا جديدًا مكانه، بعد أن ترددت مطالب بإقالة العيسى على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وتركزت الانتقادات التي واجهها الوزير العيسى، منذ تعيينه على رأس هرم الوزارة أواخر العام 2015، في 4 ملفات تتصدرها إجازات المعلمين الصيفية التي قلصها قرار من العيسى، وإضافة ساعة للدوام المدرسي لممارسة نشاطات متنوعة، وعدم توفير تأمين صحي للمعلمين، بجانب مشروع للخصخصة في مدارس التعليم العام.

وبجانب تلك الملفات، تعرض الوزير العيسى لانتقادات لاذعة في ملفات وحوادث أخرى، بينها اتهامات بوجود توظيف وهمي وفساد في وزارته، وانتشار حالات جرب في عدد من مدارس المملكة، وتوزيع أحد كتب المنهاج الدراسي وبها صورة قديمة للملك فيصل بن عبدالعزيز تم التلاعب بها عبر برامج تحرير الصور، بحيث يظهر بجانبه مخلوق غريب.

ويدرس نحو 6 ملايين طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية في السعودية، ويشرف عليهم نحو 700 ألف معلم ومعلمة يعملون في قرابة 35 ألف مدرسة ومنشأة تعليمية عامة وخاصة، بجانب نحو 40 جامعة حكومية وخاصة موزعة في مختلف مناطق البلاد.

وتعد وزارة التعليم من أكبر وزارات المملكة وتحصل على أكبر حصة من ميزانية البلاد السخية، التي تكافح لتطوير التعليم بالتزامن مع خطة طموحة لتطوير مختلف القطاعات وبناء اقتصاد متنوع الموارد.