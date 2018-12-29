مقاطع محمد العريفي المثيرة للجدل تعود إلى الواجهة مع توقف حسابه بتويتر

مرت ساعات عديدة منذ إغلاق حساب الداعية السعودي المثير للجدل محمد العريفي في موقع “تويتر”، والذي يتابعه أكثر من 20 مليون حساب على منصة التدوين المصغرة.

وحتى الآن لم يصدر أي توضيح أو تعليق من العريفي على هذا الإيقاف، رغم أن حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لا زالت تعمل بشكل اعتيادي.

وأثار إيقاف حساب العريفي سيلًا من التكهنات غير الموثوقة، فقد ربطه البعض بمزاعم تحدثت عن توقيف نجله الأكبر عبدالرحمن.

ولم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة التكهنات المتداولة.

غير أن إيقاف حساب العريفي أعاد إلى الواجهة مقاطعه المثيرة للجدل، والتي أعاد منتقدوه نشرها، معتبرين أنه يستحق التوقيف على حد ادعائهم.

ومن أكثر هذه المقاطع تداولًا خطبة شهيرة له في مصر، حرض فيها على الجهاد والقتال بسوريا، وهي مواقف استخدمتها التنظيمات المتطرفة كوسيلة للتجنيد واجتذاب الشباب، وفقًا لخبراء.

#ايقاف_حساب_الشيخ_محمد_العريفي

كم من اب وام فقدو فلاذات اكبادهم

وكم من زوجه فقدت زوجها

وكم من ابن وبنت فقدو ابائهم

بسبب فتاويه وكذبه وافترائه برؤية الملائكه وخرابيط الخلافه

حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي حزب #الاخوان وكل من غرر بشباب المسلمين بمسمى الجهـاد pic.twitter.com/XP0ycEpiwf — فهـدMBS (@1Fahad1984) December 29, 2018

وفي مقطع آخر، يروي العريفي في خطبته رواية تزعم مشاركة الملائكة في القتال بسوريا.