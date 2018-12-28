إقالة مدير القناة السعودية الحكومية بسبب بث حفلة غنائية لماجدة الرومي‎

قالت صحيفة “سبق” المحلية المقربة من دوائر الحكومة السعودية، إن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داوود الشريان، أصدر قراراً في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، يقضي بإقالة مدير القناة السعودية الأولى، وليد المجلي عقب بث القناة الحكومية حفلة غنائية للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن إبعاد المجلي من منصبه؛ جاء بعد بث القناة “فعالية لا تليق بها”، في إشارة لحفلة الفنانة الرومي التي أحيت مساء الجمعة أول حفل فني لها في السعودية بدعوة رسمية من المملكة.

وقطعت القناة الحكومية بث الحفلة خلال أداء الرومي لعدد من أغانيها ضمن مشاركتها في مهرجان “شتاء طنطورة” المقام بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، وسط حضور لوفد لبناني يضم سياسيين وفنانين معروفين دعتهم السفارة السعودية في بيروت لحضور الحفل.

وأشادت الرومي من على المسرح بوجودها في السعودية، وقالت إن للغناء في المملكة هيبة، وأبدت سعادتها بمشاركتها الأولى وتطلعها لمشاركات قادمة.

وبثت قناة “إم بي سي” السعودية الخاصة، الحفلة بشكل كامل.

ولم يصدر بيان رسمي من هيئة الإذاعة والتلفزيون يؤكد إقالة المجلي، كما أن القناة تبث فعاليات فنية بين فترة وأخرى.

وتولى وليد إبراهيم المجلي منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي خلفاً للإعلامي خالد مدخلي، وهو حاصل على درجة الماجستير في تخصص الإذاعة والتلفزيون، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعمل في التلفزيون لفترة تمتد لأكثر من 20 عاماً، تدرج فيها في المناصب لحين تعيينه مديراً عاماً للقناة.