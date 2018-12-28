السعوديون يحتفون بالفنانة ماجدة الرومي في أول ظهور لها ببلادهم (صور وفيديو)

احتفى جمهور سعودي كبير حضر حفلة الفنانة اللبنانية المخضرمة، ماجدة الرومي، مساء الجمعة، في أول ظهور لها في بلادهم التي بدأت تستقطب كبار فناني العالم في العامين الأخيرين، وأنصتوا لأشهر أغانيها تارةً وصفقوا لأخرى في تفاعل يعكس شعبيتها في المملكة.

وعلى مسرح الفعاليات الفنية لمهرجان “شتاء طنطورة” في محافظة العلا، وقفت الفنانة الرومي لأول مرة أمام جمهورها السعودي، لتغني أشهر أغانيها أمامهم وقد بدت هي وفرقتها الموسيقية مرتبكين بسبب هيبة الجمهور على حد وصفها.

ماجدة الرومي:

بعتذر منكم إذا مرتبكين ولكن هذه الحفلة بالنسبة لي أصعب حفلة لهيبتها.. وأمنيتي في هذه اللحظة أن أكون عصفوراً وأعود لبيتي #ماجدة_الرومي_في_العلا

#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/zu5RLYIyFo — نجمك (@NajmkArt) December 28, 2018

الفنانة ماجدة الرومي:

شرف لنا أن نغني في المملكة العربية السعودية التي نقدرها ونحترم شعبها.. وبكل الوفاء وبكل الصدق أتمنى أن تكون عاصمة الخير

#شتاء_طنطورة #ماجدة_الرومي_في_العلا #العلا @WinterAtTantora pic.twitter.com/jbpS5vq2XL — MBC1 (@mbc1) December 28, 2018

وغنت الفنانة واسعة الجماهيرية في العالم العربي، “خدني حبيبي” و “متى يأتي المساء” و “كلمات” و عدد من أغانيها الشهيرة الأخرى، بينما يتابعها جمهور الحفل بجانب جمهور أكبر على شاشة التلفزيون حيث بثت قناة “إم بي سي” الحفل على الهواء مباشرةً.

واختار فريق كبير من عشاق النجمة اللبنانية التي تعدت الـ 60 من عمرها برصيد كبير من الأغاني الشهيرة والجماهيرية، اختار متابعة جزء من الحفل والتفاعل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها الإشادات والإعجاب.

وبينما وصفها البعض بملاك الغناء العربي، وصفها آخرون بالساحرة، بجانب عبارات المديح والإعجاب التي دونها جمهور الفنانة الرومي السعودي الذي لم يتح له من قبل اللقاء بالفنانة التي غنت في عدد كبير من دول خلال مشوارها الفني الطويل.

برونقها الذي يزداد بهاءً يومًا بعد يوم… #ماجدة_الرومي_في_العلا ضمن فعاليات #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/aEqe8PgxMX — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) December 28, 2018

الاسطورة ماجدة الرومي ٦٢ سنة … تحلِّق كعصفورة في #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/8YXvoBdXG9 — عبدالملك الفايز (@alfize) December 28, 2018

وتميزت حفلة الرومي بحضور وفد لبناني كبير ضم سياسيين وفنانين معروفين بدعوة رسمية من السفارة السعودية في بيروت، وبينهم الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان والفنانة نجوى كرم وزملائها راغب علامة ووليد توفيق والفنانة نادين نجيم.

وتقام النسخة الأولى من مهرجان “شتاء طنطورة” في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وتمتد فعاليات المهرجان بين 20 من ديسمبر/ كانون الأول، وحتى الـ9 من فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وستقام الحفلات الفنية في نهاية كل أسبوع، ومن المقرر أن يشارك فيها أيضاً عازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت وعازف البيانو الصيني، لانج لانج ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والموسيقار العالمي ياني.