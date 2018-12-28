تنافس على منصب أول وزيرة سعودية.. من هي إيمان المطيري مساعدة وزير التجارة؟

انضمت الأكاديمية السعودية، إيمان المطيري، إلى قائمة تضم سعوديات قلائل يشغلن مناصب رفيعة في وزارات الحكومة السعودية، ليكنَّ مرشحات لنيل منصب أول وزيرة في المملكة التي تحث الخطى نحو منح نسائها مزيدًا من الفرص والمساواة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بتعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري في منصب مساعدة لوزير التجارة والاستثمار، في ترقية من منصبها كمستشارة للوزير الذي كانت تشغله.

ومع تعيين المطيري التي تمتلك سجلًا علميًا وعمليًا مرموقًا، في منصب وزاري رفيع، ستصبح هي وتماضر الرماح، نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المرشحتين الأكثر حظاً في تعيينهما أو إحداهما بمنصب وزيرة، غير الممنوح للنساء من قبل في السعودية.

وتحمل المطيري شهادة الدكتوراه في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة “بريستول” البريطانية عام 1979، كما أنها حاصلة على الأستاذية في علم الجينات من جامعة “هارفارد” الأمريكية، كما حازت منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية وجامعة “هارفارد” لإكمال أبحاثها الجينية. بجانب شهادة بكالوريوس في علم الكيمياء من جامعة الملك فيصل عام 1992.

وعملت المطيري في بدايات تحصيلها العلمي الجامعي، معيدة في قسم الكيمياء بجامعة الملك فيصل بين عامي 1993 – 1994، ومعيدة في قسم الكيمياء بجامعة “بريستول” ببريطانيا بين عامي 1994 – 1997، وأستاذ مساعد بعلم الوراثة البشرية بجامعة “هارفارد” بين عامي 1998 – 2000، ومستشارة أبحاث علمية “بيركن المر” لعلوم الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2000 – 2002.

وتم تعيينها بعد ذلك، مستشارة طب وقائي بمستشفى “أرامكو” بين عامي 2003 – 2006، ورئيسة قسم العلاقات الطبية العامة، والقائم بأعمال مدير إدارة خدمات الدعم الفني الطبية، وثم رئيسة قسم الجودة وسلامة المرضى في مستشفى “أرامكو” بين عامي 2007 – 2010، ورئيسة قسم تخطيط القوى العاملة والتحليلات بشركة “أرامكو” 2010 – 2011، ومديرة مشروع التحول فيما يخص القياديين على مستوى شركة “أرامكو” السعودية ببرنامج “أرامكو للتحول الاستراتيجي المتسارع” بين عامي 2011 – 2012.

وشغلت المطيري في العام 2013، منصب عضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، إضافة لتأسيسها مكتب “همة” الخاص للاستشارات الإدارية، المملوك لها، بين عامي 2014 – 2017.

وإضافة لمنصب مستشارة لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، شغلت المطيري منصب مشرفة عامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير)، وهي أيضًا المنسقة بين منظومة التجارة والاستثمار والبنك الدولي.

وزاد تعيين النساء في المناصب القيادية منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم في بلاده مطلع العام 2015، وسط توقعات ببدء تعيين النساء في منصب وزيرة، في حين تبقى نورة الفايز أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية، عندما تم تعيينها في العام 2009 نائبة لوزير التعليم.