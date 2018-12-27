أول تعليق لوزير الخارجية السعودي الجديد على تعيينه.. ماذا قال؟ 

في أول تعليق له على قرار تعيينه وزيرًا للخارجية السعودية، أعرب إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن “اعتزازه بالثقة التي منحها له العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق اليوم الخميس، مجموعة مراسيم شملت تعديلًا وزاريًا، شمل العساف وزيرًا للخارجية، بدلًا من عادل الجبير، الذي تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

وقال الوزير في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية السعودية: “أعتز بالثقة الملكية الغالية، وأسأل الله العون والتمكين للعمل على تحقيق تطلعات القيادة بما هو منوط بوزارة الخارجية”.

وأضاف العساف أن القرارات التي أصدرها العاهل السعودي، اليوم، تؤكد “حرص القيادة على مواصلة تطوير العمل الحكومي بكافة جوانبه ومجالاته، من خلال الدعم الكامل لوزارة الخارجية لمواصلة العمل على تعزيز نجاحات الدبلوماسية السعودية، في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030.”

ويعد العساف أحد العناصر المخضرمة في الحكومة السعودية، حيث عمل وزيرًا للمالية، وخدم بالحكومة السعودية في ظل حكم ثلاثة ملوك (الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان).