من هو وزير التعليم السعودي الجديد حمد آل الشيخ؟

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، وزير التعليم أحمد العيسى من منصبه، وعيّن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بدلًأ عنه، وسط ترقب واسع من الأوساط التعليمية.

والوزير الجديد ليس بعيدًا عن قطاع التعليم، فقد تم تعيينه في ديسمبر/كانون الأول من العام 2011 نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة، كما أنه مستشار في الديوان الملكي منذ يونيو/حزيران من العام الماضي2017 .

وفي فبراير/شباط الماضي، صدر أمر ملكي، بتعيين آل الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين.

وتضم محطات العمل التي مرَّ بها قبل تعيينه في منصب وزير التعليم، عمله سابقًا وكيلًا لجامعة “الملك سعود” للتطوير والجودة، وعضوًا في مجلس الجامعة أيضًا، ورئيس لجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

كما كان الوزير حمد سابقًا عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في الجامعة ذاتها.

وبجانب مناصبه ومحطات عمله تلك، فإن الوزير حمد عضو في جمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأمريكية، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأمريكية، وجمعية اقتصاديات الموارد والبيئة.

ويحمل الوزير الجديد، شهادة الدكتوراة بالفلسفة، اختصاص “تخطيط وتنمية اقتصادية، اقتصاديات نفط وموارد، اقتصاد دولي، سياسات اقتصادية” من جامعة “ستانفورد” في كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير تخطيط وتنمية من الجامعة ذاتها، وماجستير اقتصاد من جامعة “سان فرانسيسكو”، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة “الملك سعود”، وله عدة مؤلفات في المجال الاقتصادي والتنموي.