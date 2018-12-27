أوامر ملكية في السعودية.. تعديل وزاري يشمل الخارجية والحرس الوطني والإعلام

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم الخميس أوامر ملكية تقضي بتعديل وزاري، شمل حقيبة الخارجية، وتكليف إبراهيم العساف بالوزارة، خلفًا لعادل الجبير الذي عُيّن وزير دولة للشؤون الخارجية.

وتم بموجب الأوامر الملكية تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرًا للحرس الوطني، وحمد آل الشيخ وزيرًا للتعليم، وتركي الشبانة وزيرًا للإعلام.

كما شملت الأوامر الملكية أمرًا بـ”إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين”، فيما قضى أمر ملكي آخر بـ”إعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة وليّ العهد”.