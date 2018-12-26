الإنتربول السعودي يتسلم مطلوبًا من إحدى الدول

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم الأربعاء أنها تمكنت من استعادة مواطن مطلوب في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة (30) مليون ريال سعودي .

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية ” واس” إن جهاز الإنتربول السعودي في وزارة الداخلية تمكن من استعادة مواطن مطلوب في قضية تحرير شيكات بدون رصيد بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة (30) مليون ريال سعودي”.

وأضاف البيان”أن المطلوب كان قد غادر المملكة قبل نظر القضية قضائيًا “، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية وفي إطار التعاون الدولي القائم بين السعودية والدول الأعضاء بمنظمة الإنتربول الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وبالمتابعة المستمرة للقضية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب خارج المملكة.

وقال البيان إنه جرى تسلّم المطلوب يوم الثلاثاء وتمّت إحالته للجهات المختصة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.