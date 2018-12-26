السجن والجلد لمقيم تحرش بطفل بالسعودية

أيدت محكمة استئناف جدة في المملكة العربية السعودية، حكمًا صادرًا بحق مقيم ثلاثيني بالسجن والجلد والترحيل بعد ادعاء طفل عليه بالتحرش به.

وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، فإن المحكمة الجزائية تلقت دعوى ضد مقيم ثلاثيني اتهمه طفل بالتحرش به، من خلال عدة محاولات قام بها المتهم لإجبار الطفل على الدخول إلى المحل الذي يعمل به، مستغلًا فترات خلو الشارع من المارة، حيث يعمل المتهم في أحد المحلات التجارية قرب مسكن الطفل.

وحاول المتهم إجبار الطفل على الدخول لمحله أكثر من مرة، ولم يتمكن من إلحاق الضرر بالطفل لتمكنه من الهرب منه.

وفي التفاصيل، قال والد الطفل، إن المتهم حاول تقديم المال لابنه؛ ليقنعه بالدخول إلى محله، وفي إحدى المرات حاول إدخاله بالقوة، لكن صراخ ابنه منعه عن ذلك.

وأنكر المتهم، ما قاله الطفل للمحكمة، مبررًا أنه كان يرغب في بقاء الطفل داخل المحل بدلًا من الشارع لا أكثر، وذلك نتيجة خلو الشارع من المارة والخوف على الطفل من حدوث مكروه له.

وباعتراف المتهم بإدخال الطفل إلى المحل وإنكار التحرش فيه، صدر بحقه حكم بالسجن عامًا واحدًا وجلده وترحيله عن البلاد بعد قضاء عقوبته.