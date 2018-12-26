الشاعر السعودي بدر بن عبدالمحسن يرثي عمه الأمير طلال بقصيدة مؤثرة

رثى الأمير والشاعر السعودي المخضرم، بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، عمه الأمير طلال بن عبدالعزيز، بقصيدة مؤثرة ودع فيها عمه الذي توفي يوم السبت الماضي عن عمر ناهز الـ 87 عاماً.

وفي ثمانية أبيات شعرية باللهجة السعودية، استذكر الشاعر المعروف، ماضي عمه الراحل مبدياً حزنه في بعض الأبيات، ومترحماً على الأمير طلال في أبيات أخرى من القصيدة التي قال فيها:

خلو الشمس تبكي والظلال.. في عزا الملهمين من الرجال

وابكو اللي مضى عمره قضى.. وارتحل ما كسب فخر وجلال

الفقيد الذي حزنه يعم.. ويتعدى الأقارب والعيال

يوم قالو ولد عبدالعزيز.. فذمة الله نعزيك فطلال

قلت ما مات من ذكره بقى.. مابقى الحرف.. ما خط المقال

رحمة الله عليه فغيبته.. وكل هالخلق تاليها الزوال

سيدي ليت يوفيك الرثا.. قدرك وينصفك شعر يقال

سيدي في ذرى رب كريم.. عادل خصك بطيب الخصال

وتداول أفراد من عائلة الأمير طلال بن عبدالعزيز وأمراء من الأسرة الحاكمة، بجانب عدد كبير من السعوديين، قصيدة الرثاء على نطاق واسع بالنظر لمكانة الراحل في المملكة وشهرة الشاعر فيها.

والأمير طلال بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، الابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وأحد تسعة أبناء للمؤسس ما زالوا على قيد الحياة بمن فيهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأقامت السعودية تشييعاً مهيباً للراحل، شارك فيه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، فيما انهالت برقيات التعزية من غالبية دول العالم على المملكة بجانب عزاء حاشد حضره مسؤولون من عدة عدول عربية وأجنبية.

والشاعر بدر بن عبدالمحسن، من مواليد مدينة الرياض في العام 1949، ويعد من أشهر شعراء المملكة، وقد صدر له عدة دواوين بينها “رسالة من بدوي” و “لوحة ربما قصيدة”، فيما تحولت عدد من قصائده لأغاني أداها فنانون كبار مثل محمد عبده وكاظم الساهر وأصالة نصري.