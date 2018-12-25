شاهد.. “الإسكان” السعودية تبني منزلًا في 48 ساعة

كشفت وزارة الإسكان السعودية، وشركاؤها في مبادرة تقوم على تشييد منازل في يومين، عن أول منزل جديد تم بناؤه في 48 ساعة، وسط ردود فعل متباينة من قبل السعوديين الذين شاهدوا المنزل الجديد بالصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها.

وانتهت شركة “كاتيرا” الأمريكية ومهندسون سعوديون تعاونوا معها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من تشييد منزل جديد بدأ العمل به ظهر يوم الأحد الماضي، ليظهر مفروشًا وجاهزًا للسكن، بحسب الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها عقب الانتهاء من العمل في المنزل.

وتبلغ مساحة المنزل، 124 مترًا مربعًا، وهو من دور واحد، تم تركيب جدرانه وغالبية أجزائه في موقع المنزل، بعد تصنيعها في مصنع الشركة، بحيث يكون عازلًا للصوت ومضادًا للحريق ومقاومًا للزلازل.

البيت جاهز ????

بعد شوي بجيب لكم تفاصيله pic.twitter.com/OO5Ajq12io — محمد النحيت (@M_Alnhet) December 25, 2018

وحضر وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، برفقة مسؤولين آخرين، عملية تدشين المنزل، الذي يندرج ضمن خطة لوزارة الإسكان تحمل اسم مبادرة تحفيز تقنية البناء باستخدام تقنيات البناء الحديثة، بهدف تسريع عمليات البناء وتملّك السعوديين وحداتٍ سكنيةً، إلى جانب تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء وتوطين صناعتها في المملكة.

وتسعى وزارة الإسكان عبر عدد من الخطط والمشاريع التي تديرها، لرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وخطت وزارة الإسكان في مشروع المنازل الجديدة، سريعة التشييد، بعد توقيع اتفاقيات تفاهم مع 3 شركات عالمية متخصصة، ضمن منتدى مستقبل الاستثمار الذي عُقد في الرياض مؤخرًا، كما تم تمويل مصنعين محليين بقيمة 186 مليون ريال خلال الربع الرابع من2018، وفي صدد إنهاء إجراءات تمويل 7 مصانع بقيمة 415 مليون ريال.

وتجذب صور ومقاطع الفيديو للمنزل الجديد وغرفه وتفاصيله، مزيدًا من السعوديين الذين ينقسمون بين مرحِّب بالخطوة طالما أنها تسهم بتوفير منزل طال انتظاره بالنسبة لهم، وبين من يتمسك بتملك المنازل التقليدية، رغم صعوبة تحقق ذلك بعد توقف صندوق التنمية العقاري الحكومي عن منح قروضه السخية لقوائم طويلة من السعوديين.

لا أثق نهائيا في شيء خلفه إعلان لمشاهير التواصل الاجتماعي.

المواطن يحتاج شيئين فقط من وزارة الإسكان 1 – الأرض التي سيبنى عليها البيت أبو 48 ساعة

2 – إعادة قروض صندوق التنمية العقارية إلى وضعها السابق وشكرا — علي الذيابي (@alotaibi5766) December 24, 2018

هذا لا مؤاخذه ضحك على الدقون .. يقول " بناء" و هذا ليس بناء بل " تركيب" خرسانات مسبقة الصنع , وهذا يعني ان هناك مصنع ينتظر على الخرسانات 15 يوم حتى تجف. و أذا كثر الطلب على المصنع لا يسلم لك الحيطان المسبقة الصنع إلا بعد 6 شهور , هي أسلوب ليستفيد المصنع لا أكثر لا أقل. — ABUTURKI Ⓜ (@al_maiman) December 23, 2018

تقنية البناء الحديث بتقلل وقت كثير في إنشاء المشاريع السكنية للوزارة وبترفع نسب التملك بوقت أقل وحتى المواطن بيبني بيته ويأثث ويسكن خلال أيام pic.twitter.com/GBgiPCbfXR — Ali Ibrahim Almeerai (@Ali_Meerai) December 24, 2018

بصراحه الجوده العاليه للمنزل في هذه المده امر ممتاز وهذا الي نبيه ان العمل يكون ممتاز و باقصر مده ممكنه — سالم الاسمري (@salem87__) December 24, 2018

مملكتنا في تطور كبير وملحوظ واستخدام مثل هذي التقنية في وطنا يثبت ذالك وباذن الله في 2030 بنشوف بلدنا من اوائل الدول المستخدمة لاحدث التقنيات — نايف الناهض (@nife_al1) December 24, 2018