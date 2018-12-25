الأمن السعودي يكثف تحرياته بحثًا عن شاب طعن آخر في مكة

لا تزال الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية تبحث عن شاب سدَّد طعنات عدة لشاب آخر أمام منزل الأخير، وكان برفقته مجموعة من الشباب تورطوا في المضاربة التي شهدها شارع الحج قبل ثلاثة أيام.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مجموعة من الشباب يتجاوز عددهم العشرة ويستقلون مركبتين، انهالوا بالضرب على شاب آخر، فيما قام أحدهم بتسديد بضع طعنات له بسلاح أبيض، ولاذوا جميعًا بالفرار.

وقال والد المجني عليه، إن ابنه يبلغ 20 عامًا، وتعرَّض لبضع طعنات على أيدي مجموعة من الشباب في الحي أمام المنزل؛ ما دفعه لإبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت وباشرت الواقعة.

وأكد أنه تم نقل ابنه للمستشفى، إذ أسفرت الحادثة عن أربع غرز في جسمه من جرّاء الطعنات.