بالفيديو والصور.. عزاء مهيب للأمير طلال بن عبدالعزيز يعكس مكانته داخل وخارج السعودية‎

امتلأت صالة الاستقبال الرئيسية في قصر الأمير ورجل الأعمال البارز، الوليد بن طلال، مساء يوم الاثنين، بالمعزين بوفاة والده المسن، الأمير طلال، وقد توافدوا من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج والعالم العربي ودول أجنبية عدة.

والمعزون في يوم مساء الاثنين، هم جزء من عدد مماثل تقريباً لمعزين من شرائح ومستويات ودول مختلفة أيضاً توافدوا على قصر الملياردير السعودي يوم أمس الأول الأحد، فيما يتوقع أن يتكرر المشهد اليوم الثلاثاء، ختام أيام عزاء الراحل الثلاث.

على المستوى الداخلي، يتصدر قائمة المشاركين في عزاء الأمير طلال، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد، بجانب باقي أخوة الراحل، الأمراء بندر ومتعب وممدوح وعبدالإله وأحمد ومشهور ومقرن.

وحضر أيضاً عدد كبير من أمراء الجيل الثاني ومن بعده من أجيال العائلة الحاكمة للسعودية، عزاء الأمير طلال، والصلاة على جثمانه وتشييعه ودفنه في مقبرة العود بمدينة الرياض يوم الأحد الماضي.

فيما تنوعت المشاركات الخارجية بين إرسال برقيات التعزية للملك سلمان وولي عهده ولعائلة الأمير طلال، من قبل رؤساء وزعماء الكثير من دول العالم، وبين من أرسل وفوداً رسمية لتقديم واجب العزاء، لاسيما في دول الجوار، كالإمارات والكويت والبحرين ومصر.

قام ممثل أمير دولة الكويت، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، مساء اليوم، بتقديم واجب العزاء إلى الأمير الوليد بن طلال، ولأصحاب السمو الأمراء، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز ( رحمه الله) . pic.twitter.com/cBFljSxlp7 — خالد الحسين (@khalidfahad77) December 24, 2018

حرص فضيلة #الإمام_الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب #شيخ_الأزهر رئيس #مجلس_حكماء_المسلمين فور وصوله أمس الأحد للعاصمة #السعودية #الرياض علي تقديم واجب العزاء لأشقاء وأبناء المغفور له، الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود الذي وافته المنية، السبت الماضي. pic.twitter.com/7cjBatF10P — الأزهر الشريف (@AlAzhar) December 24, 2018

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو من داخل قصر الأمير الوليد، انشغاله وأخوته السبعة الآخرين، لاسيما كبار السن منهم، خالد وتركي وعبدالعزيز، في استقبال المعزين وتوديعهم بينما يكتظ قصر الأمير الراحل بالمعزيات النساء بعد تخصيصه لاستقبالهن.

وجدت في عزاء #الأمير_طلال_بن_عبد_العزيز مساء اليوم

الرضاء والسكينة على الأمير #الوليد_بن_طلال @Alwaleed_Talal حفظه الله .. وهذا يدل على رباطة جأشه وإيمانه بالله عز وجل .. pic.twitter.com/dVllgPAHfT — محمد التوم (@mohammed2_al) December 24, 2018

وفي صور حديثة نشرتها الأمير ريما بن طلال، ظهر الملك سلمان جالساً بجانبها ومواسياً لها، فيما يبدو أنه حضر لمنزل والدها وقدم العزاء لعائلة أخيه بعد أن انشغل يوم الأحد، بالصلاة على جثمان الأمير الراحل وتشييعه.

عمي خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

في عزاء أخيه

والدي #الامير_طلال_بن_عبدالعزيز رحمه الله pic.twitter.com/6eMbMgh8kM — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) December 24, 2018

وينتمي الأمير طلال للجيل القديم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز، وقد بقي منهم عدد قليل جداً على قيد الحياة، وبينهم الملك سلمان، ممن تجاوزوا الثمانين في العمر.

وحمل الأبناء الأوائل للملك المؤسس، جزءاً من المسؤولية مع والدهم الذي تمكن من توحيد السعودية بجغرافيتها الحالية قبل نحو 80 عاماً فقط، ليعين ابنه الأمير طلال في العام 1952 أول وزير للمواصلات في الدول الحديثة رغم كونه في الـ 23 من العمر.

وبعد رحلة عمل طويلة في المناصب الرسمية والخاصة والشركات والجمعيات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، كان لدى الأمير الراحل شهرة ومكانة كبيرة، زاد من حجمها بعض مواقفه السياسية التي بدت معارضة لما أجمع عليه باقي أبناء الملك المؤسس.

ولم يكن أبناء وبنات الأمير طلال، أقل حظاً من والدهم الراحل في الشهرة والمكانة داخل وخارج البلاد، إذ يشغلون مناصب رسمية وخاصة داخل وخارج البلاد، فيما يتقدمهم الأمير الوليد، صاحب شركة “المملكة” القابضة، والمصنف في قائمة أثرياء العالم.

وانعكست كل تلك المكانة للأمير الراحل وعائلته وبلاده ذات الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري والديني، في تشييع وعزاء مهيب شاركت فيه منظمة الأمم المتحدة، وحرصت كثير من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية على تغطية جانب منه.

وتوفي الأمير طلال بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، الابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، عصر يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.