الملك سلمان يستقبل أحمد الطيب ويشيد بدور الأزهر

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، بمكتبه في قصر اليمامة بالرياض الاثنين، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

ووصل شيخ الأزهر مساء الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، وأدى مناسك العمرة وزار المقام الشريف بالمدينة المنورة.

وحسب الوكالة، رحب الملك سلمان بشيخ الأزهر، مشيدًا بدور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

بدوره، عبَّر شيخ الأزهر عن “شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة، منوّهًا إلى ما تقدّمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين”.