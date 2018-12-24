إيران: تعويضات سعودية لضحايا “رافعة الحرم” عبر الأمم المتحدة 

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، اليوم الإثنين، أن مفاوضات أجراها مع السعودية، الأسبوع الماضي، بشأن موسم الحج المقبل، كانت “إيجابية”.

وقال رشيديان في أول مؤتمر صحفي بطهران، “إن المملكة تعهدت بدفع تعويضات لعائلات ضحايا حادثة سقوط رافعة الحرم المكي، عن طريق مكتبها بالأمم المتحدة”.

وأضاف: “إن حقوق شهداء المسجد الحرام يتم دفعها حاليًا من قبل مكتب السعودية في الأمم المتحدة، كما تتم متابعة موضوع حقوق شهداء منى، ومن المؤمل دفعها بسرعة”.

ولفت رشيديان إلى أنه سيشارك 84 ألف حاج إيراني في مناسك الحج للعام الجاري، بالإضافة إلى 2500 من كوادر خدمية وطبية وإدارية.

وبين المسؤول الإيراني أن “مفاوضاته جرت في مكة المكرمة، بين الجانبين، تم فيها التوصل إلى تفاهم حول تأسيس مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في مدينة جدة”.

وخلفت حادثة تدافع منى، التي وقعت في اليوم الأول من عيد الأضحى، في 24 أيلول/ سبتمبر عام 2015، المئات من القتلى والجرحى، من مختلف البلدان الإسلامية، بينهم 465 حاجًَا إيرانيًا.