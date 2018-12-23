بالفيديو والصور.. السعوديون يحتفلون بنجاح عملية فصل توأم سيامي ذات خصوصية‎

احتفى عدد كبير من السعوديين، في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، بنجاح عملية فصل توأم سيامي لها خصوصية مقارنةً بعمليات فصل التوائم الأخرى التي شهدتها المملكة التي تحولت بالفعل لقبلة يتوجه لها والدا الأطفال السياميين من مختلف دول العالم.
وأنهى فريق طبي كبير مؤلف من نحو 35 جراحًا وفنيًا وممرضًا عملية فصل التوأم التنزاني أنيشيا وملينيز في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، بعد 14 ساعة عمل متواصلة استغرقتها مراحل الفصل التسع المعقدة التي تابعها السعوديون عن قرب بشكل لم يعتادوه.
فعلى الرغم من تواجد التصوير التلفزيوني في مثل هذا النوع من العمليات، إلا أن عملية اليوم اكتسبت خصوصيتها من حضور الفنان السعودي واسع الجماهيرية، فايز المالكي، لكافة مراحل العملية من داخل غرفة العمليات، موثقًا أدق تفاصيلها.
وعبر حساباته في سناب شات و تويتر، نقل المالكي لمتابعيه مراحل العملية وعملية الفصل، بما فيها استئصال أعضاء والاستعانة بعدد منها لترميم مناطق من جسمي التوأم والاستغناء عن أعضاء أخرى لا يمكن الاستفادة منها.
وشاهد متابعو المالكي الكثر، عن قرب، كيف تقص أدوات الجراحين الطبية أجزاء من جسد التوأم الملتصق لحين فصلهما عن بعض والبدء بتوزيع أعضاء الجسم التي ظهرت أمام الكاميرا وهي خارج جسدي التوأم.
وما إن أعلن المالكي انتهاء العملية، مرفقًا إعلانه بمقطع فيديو للدكتور الربيعة وهو يسحب سريرًا عليه طفلتين منفصلتين عن بعض نحو العناية المشددة، حتى بدأت عبارات الفرح تنهال على النجم السعودي المعروف باهتماماته الإنسانية.
#فصل_التوم_التنزاني
الوقت:14ساعة
عددالطاقم 35 دكتور ودكتورة
المكان: #السعودية_العظمى
مع #عبدالله_الربيعة
وطاقمة الراااائع
ونجاح العمليه وإسلام الام
الان تم إدخالهم الي العناية #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان #السعودية_الانسانية pic.twitter.com/XbZZOVcvSB
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
????????????????????????????????????????????????????????????????#السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان #السعودية_الانسانية
معالي #عبدالله_الربيعه
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/N41ghiLoD5
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
وأثنى عدد كبير من السعوديين على الدكتور الربيعة وفريقه، وشكروا المالكي الذي وضعهم في قلب ما يجري من عمليات تجري على الدوام في بلادهم، ولا يعرفون ما يقوم به فريق الجراحين على وجه الدقة.
مايحكى الان في سناب #فايز_المالكي انما هو لحدث انساني يدعوا للفخر والإعتزاز بمملكة الانسان والحب والدعوة لله .
شكراً لك يابوراكان @fayez_malki شكراً لكل الطاقم الطبي على راسهم د/عبدالله الربيعة والف مبروك للجميع نجاح عملية فصل التوأم التنزاني . #الحمد_لله pic.twitter.com/Lpq7oQhjUw
— ثامر بن منصور (@TMQ_090) December 23, 2018
فخر بأن مثل هالعملية الخضمة والخطيرة تقام في #السعودية وعلى أيدي أطباء سعوديين #فصل_التوم_التنزاني ????????????@fayez_malki ❤️❤️ https://t.co/DVK9D3Mn75
— عبدالعزيز الدريس (@Abo3oomr) December 23, 2018
شكراً أنك عيشتنا اللحظة أول بأول
قديماً كنا ندعي للدكتور الربيعة وطاقمة العظيم ونحن لانعلم ماذا يجري وماهي التفاصيل واليوم بالفعل الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفخرنا الربيعة ولطاقمة ولك شخصياً ياملك الإنسانية❤️@fayez_malki ????#فصل_التوم_التنزاني ???????????????????????? https://t.co/Jgrgk6tiwl
— عبدالعزيز الدريس (@Abo3oomr) December 23, 2018
والتوأم طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضًا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي. وتوقع الدكتور الربيعة قبل البدء في إجراء العملية أن تكون نسبة النجاح 60%.
شكراً لمعالي الدكتور وشكراً لكم جميعاً وطاقم الدكاتره عمليه ليست بالسهولة انتم مشرفين امام البلد العظيم المملكة العربية السعودية فجزاكم الله خير الجزاء ، ابارك للجميع اسلام والدتهم ، حفظكم الله جميعاً @fayez_malki #عبدالله_الربيعة #المملكة_العربية_السعودية @abdulla_Arabiah https://t.co/zCP5wFSzJ2
— هاشم محمد الهاشم – Abu Misha’al (@hmalhashim) December 23, 2018
أجمل وأروع سناب شافته عيني ماشاءالله اللهم انفع بهم وبارك في مجهودهم وأعظِم أجرهم ،مهنه عظيمه ومسؤولية كبيره ماشاءالله ماشاءالله ،حقيقي أول مره أشوف عملية صعبه ومعقده وعظيمه بهالشكل .. pic.twitter.com/quudmkj4P5
— M???? (@1_iyaraa) December 23, 2018
وأصبحت السعودية قبلة لإجراء عمليات فصل التوائم السيامية برعاية رسمية من ملك البلاد وولي عهده، وقد تم أجرى برنامج فصل التوائم السيامية نحو 47 عملية سابقة في المملكة تكللت بالنجاح.
وفيما يلي بعض مقاطع الفيديو التي وثقها الفنان المالكي وعنونها بنصيحة أصحاب القلوب الضعيفة بعدم مشاهدتها كونها تظهر مراحل دقيقة من العملية يتم فيها فصل أعضاء ونقل الجلد من أخرى وتفاصيل جراحية معقدة قلما تظهر للعلن.
مبررررررروك
اللهم لك الحمد#السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان
معالي #عبدالله_الربيعه #فصل_التوم_التنزاني pic.twitter.com/LWvauiQntr
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
إنجاز سعودي جديد #فصل_التوم_التنزاني #السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان
معالي #عبدالله_الربيعه #فصل_التوم_التنزاني pic.twitter.com/dqdrlJhok5
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
تم #فصل_التوم_التنزاني
بنجاح ولله الحمد#السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان
معالي #عبدالله_الربيعه #فصل_التوم_التنزاني pic.twitter.com/ZbD3eFFIDL
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
اللي قلبه ضعيف لا يشاهد الفيديو..#السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان
معالي #عبدالله_الربيعه #فصل_التوم_التنزاني pic.twitter.com/pc40PxP46Y
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
الان مرحلة فصل الرجل الثالثة المشوهه والاستفادة منها
بجراحة التجميل#السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان
معالي #عبدالله_الربيعه #فصل_التوم_التنزاني pic.twitter.com/wVBZAgt5eU
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
الان تم فصل الجهازي التناسلي والحوض من الامام#السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان
معالي #عبدالله_الربيعه #فصل_التوم_التنزاني pic.twitter.com/IBs59OL8kt
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018
سبحانك ما اعظمك
يارب لطفك #السعودية_العظمى #الملك_سلمان #محمد__بن_سلمان
معالي #عبدالله_الربيعه #فصل_التوم_التنزاني pic.twitter.com/FdWiXhPs0b
— فايز المالكي (@fayez_malki) December 23, 2018