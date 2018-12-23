بالفيديو والصور.. السعوديون يحتفلون بنجاح عملية فصل توأم سيامي ذات خصوصية‎

بالفيديو والصور.. السعوديون يحتفلون بنجاح عملية فصل توأم سيامي ذات خصوصية‎

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

احتفى عدد كبير من السعوديين، في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، بنجاح عملية فصل توأم سيامي لها خصوصية مقارنةً بعمليات فصل التوائم الأخرى التي شهدتها المملكة التي تحولت بالفعل لقبلة يتوجه لها والدا الأطفال السياميين من مختلف دول العالم.

وأنهى فريق طبي كبير مؤلف من نحو 35 جراحًا وفنيًا وممرضًا عملية فصل التوأم التنزاني أنيشيا وملينيز في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، بعد 14 ساعة عمل متواصلة استغرقتها مراحل الفصل التسع المعقدة التي تابعها السعوديون عن قرب بشكل لم يعتادوه.

فعلى الرغم من تواجد التصوير التلفزيوني في مثل هذا النوع من العمليات، إلا أن عملية اليوم اكتسبت خصوصيتها من حضور الفنان السعودي واسع الجماهيرية، فايز المالكي، لكافة مراحل العملية من داخل غرفة العمليات، موثقًا أدق تفاصيلها.

وعبر حساباته في سناب شات و تويتر، نقل المالكي لمتابعيه مراحل العملية وعملية الفصل، بما فيها استئصال أعضاء والاستعانة بعدد منها لترميم مناطق من جسمي التوأم والاستغناء عن أعضاء أخرى لا يمكن الاستفادة منها.

وشاهد متابعو المالكي الكثر، عن قرب، كيف تقص أدوات الجراحين الطبية أجزاء من جسد التوأم الملتصق لحين فصلهما عن بعض والبدء بتوزيع أعضاء الجسم التي ظهرت أمام الكاميرا وهي خارج جسدي التوأم.

وما إن أعلن المالكي انتهاء العملية، مرفقًا إعلانه بمقطع فيديو للدكتور الربيعة وهو يسحب سريرًا عليه طفلتين منفصلتين عن بعض نحو العناية المشددة، حتى بدأت عبارات الفرح تنهال على النجم السعودي المعروف باهتماماته الإنسانية.

وأثنى عدد كبير من السعوديين على الدكتور الربيعة وفريقه، وشكروا المالكي الذي وضعهم في قلب ما يجري من عمليات تجري على الدوام في بلادهم، ولا يعرفون ما يقوم به فريق الجراحين على وجه الدقة.

والتوأم طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضًا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي. وتوقع الدكتور الربيعة قبل البدء في إجراء العملية أن تكون نسبة النجاح 60%.

وأصبحت السعودية قبلة لإجراء عمليات فصل التوائم السيامية برعاية رسمية من ملك البلاد وولي عهده، وقد تم أجرى برنامج فصل التوائم السيامية نحو 47 عملية سابقة في المملكة تكللت بالنجاح.

وفيما يلي بعض مقاطع الفيديو التي وثقها الفنان المالكي وعنونها بنصيحة أصحاب القلوب الضعيفة بعدم مشاهدتها كونها تظهر مراحل دقيقة من العملية يتم فيها فصل أعضاء ونقل الجلد من أخرى وتفاصيل جراحية معقدة قلما تظهر للعلن.

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