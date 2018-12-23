بالفيديو والصور.. السعوديون يحتفلون بنجاح عملية فصل توأم سيامي ذات خصوصية‎

احتفى عدد كبير من السعوديين، في وقت متأخر من مساء يوم الأحد، بنجاح عملية فصل توأم سيامي لها خصوصية مقارنةً بعمليات فصل التوائم الأخرى التي شهدتها المملكة التي تحولت بالفعل لقبلة يتوجه لها والدا الأطفال السياميين من مختلف دول العالم.

وأنهى فريق طبي كبير مؤلف من نحو 35 جراحًا وفنيًا وممرضًا عملية فصل التوأم التنزاني أنيشيا وملينيز في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض، بعد 14 ساعة عمل متواصلة استغرقتها مراحل الفصل التسع المعقدة التي تابعها السعوديون عن قرب بشكل لم يعتادوه.

فعلى الرغم من تواجد التصوير التلفزيوني في مثل هذا النوع من العمليات، إلا أن عملية اليوم اكتسبت خصوصيتها من حضور الفنان السعودي واسع الجماهيرية، فايز المالكي، لكافة مراحل العملية من داخل غرفة العمليات، موثقًا أدق تفاصيلها.

وعبر حساباته في سناب شات و تويتر، نقل المالكي لمتابعيه مراحل العملية وعملية الفصل، بما فيها استئصال أعضاء والاستعانة بعدد منها لترميم مناطق من جسمي التوأم والاستغناء عن أعضاء أخرى لا يمكن الاستفادة منها.

وشاهد متابعو المالكي الكثر، عن قرب، كيف تقص أدوات الجراحين الطبية أجزاء من جسد التوأم الملتصق لحين فصلهما عن بعض والبدء بتوزيع أعضاء الجسم التي ظهرت أمام الكاميرا وهي خارج جسدي التوأم.

وما إن أعلن المالكي انتهاء العملية، مرفقًا إعلانه بمقطع فيديو للدكتور الربيعة وهو يسحب سريرًا عليه طفلتين منفصلتين عن بعض نحو العناية المشددة، حتى بدأت عبارات الفرح تنهال على النجم السعودي المعروف باهتماماته الإنسانية.

وأثنى عدد كبير من السعوديين على الدكتور الربيعة وفريقه، وشكروا المالكي الذي وضعهم في قلب ما يجري من عمليات تجري على الدوام في بلادهم، ولا يعرفون ما يقوم به فريق الجراحين على وجه الدقة.

مايحكى الان في سناب #فايز_المالكي انما هو لحدث انساني يدعوا للفخر والإعتزاز بمملكة الانسان والحب والدعوة لله .

شكراً لك يابوراكان @fayez_malki شكراً لكل الطاقم الطبي على راسهم د/عبدالله الربيعة والف مبروك للجميع نجاح عملية فصل التوأم التنزاني . #الحمد_لله pic.twitter.com/Lpq7oQhjUw — ثامر بن منصور (@TMQ_090) December 23, 2018

فخر بأن مثل هالعملية الخضمة والخطيرة تقام في #السعودية وعلى أيدي أطباء سعوديين #فصل_التوم_التنزاني ????????????@fayez_malki ❤️❤️ https://t.co/DVK9D3Mn75 — عبدالعزيز الدريس (@Abo3oomr) December 23, 2018

شكراً أنك عيشتنا اللحظة أول بأول

قديماً كنا ندعي للدكتور الربيعة وطاقمة العظيم ونحن لانعلم ماذا يجري وماهي التفاصيل واليوم بالفعل الشكر لله ثم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفخرنا الربيعة ولطاقمة ولك شخصياً ياملك الإنسانية❤️@fayez_malki ????#فصل_التوم_التنزاني ???????????????????????? https://t.co/Jgrgk6tiwl — عبدالعزيز الدريس (@Abo3oomr) December 23, 2018

والتوأم طفلتان ملتصقتان بمنطقة أسفل الصدر والبطن والحوض، ولكل منهما طرف سفلي واحد، وتشتركان في طرف سفلي ثالث، وأيضًا تشتركان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي. وتوقع الدكتور الربيعة قبل البدء في إجراء العملية أن تكون نسبة النجاح 60%.

شكراً لمعالي الدكتور وشكراً لكم جميعاً وطاقم الدكاتره عمليه ليست بالسهولة انتم مشرفين امام البلد العظيم المملكة العربية السعودية فجزاكم الله خير الجزاء ، ابارك للجميع اسلام والدتهم ، حفظكم الله جميعاً @fayez_malki #عبدالله_الربيعة #المملكة_العربية_السعودية @abdulla_Arabiah https://t.co/zCP5wFSzJ2 — هاشم محمد الهاشم – Abu Misha’al (@hmalhashim) December 23, 2018

أجمل وأروع سناب شافته عيني ماشاءالله اللهم انفع بهم وبارك في مجهودهم وأعظِم أجرهم ،مهنه عظيمه ومسؤولية كبيره ماشاءالله ماشاءالله ،حقيقي أول مره أشوف عملية صعبه ومعقده وعظيمه بهالشكل .. pic.twitter.com/quudmkj4P5 — M???? (@1_iyaraa) December 23, 2018

وأصبحت السعودية قبلة لإجراء عمليات فصل التوائم السيامية برعاية رسمية من ملك البلاد وولي عهده، وقد تم أجرى برنامج فصل التوائم السيامية نحو 47 عملية سابقة في المملكة تكللت بالنجاح.

وفيما يلي بعض مقاطع الفيديو التي وثقها الفنان المالكي وعنونها بنصيحة أصحاب القلوب الضعيفة بعدم مشاهدتها كونها تظهر مراحل دقيقة من العملية يتم فيها فصل أعضاء ونقل الجلد من أخرى وتفاصيل جراحية معقدة قلما تظهر للعلن.