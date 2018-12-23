اعتُقل إثر شجار بأسلحة نارية.. الأمير السعودي مشهور بن طلال يظهر خلال تشييع والده (فيديو وصور)

شارك الأمير السعودي الشاب، مشهور بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، بتشييع ودفن جثمان والده الراحل في ظهور نادر بعد مشاجرة مسلحة شهيرة انتهت به أواخر العام الماضي إلى السجن.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية رسمية وخاصة، الأمير مشهور بجانب إخوته الآخرين خلال تشييع جنازة والدهم، حيث حضر التشييع كبار قادة البلاد، وأمراء الأسرة الحاكمة، يتقدمهم الملك سلمان ووليُّ عهده الأمير محمد.

وبدا الأمير الأصغر بين إخوته، متأثرًا مثلهم برحيل الأمير طلال الذي فارق الحياة عصر يوم أمس السبت عن عمر ناهز الـ 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

ولم تتضح إلى أين أفضت المشاجرة التي نشبت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على الأمير مشهور بعد تورطه في المشاجرة التي تم استخدام السلاح فيها، وما إذا صدر حكم قضائي بحق أطراف القضية.

وكانت شرطة الرياض قد تدخلت في القضية بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مشاجرة بين عدد من الشبان، قبل أن يتضح أن الأمير مشهور أحد أطرافها ويتم القبض على المشاركين فيها جميعًا.