دفن فيها الأمير طلال.. تعرف على مقبرة العود السعودية (فيديو وصور)

تحتل مقبرة العود في مدينة الرياض، مكانة خاصة لدى السعوديين، إذ يرتبط ذكرها بشخصيات بارزة لعبت دورًا محوريًا في تاريخ المملكة.

وانضم الأمير السعودي الراحل، طلال بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الراقدين في المقبرة، حيث ووري جثمانه الثرى عصر اليوم الأحد، بعد وفاته عن عمر يناهز 87 عامًا.

مقبرة الملوك

ورغم قبورها المتشابهة، حيث تحظر الفتاوى الدينية المتبعة في البلاد، تمييز وتزيين القبور، إلا أن شهرة عدد من الراقدين في العود منحت المكان خصوصيته.

وتعد المقبرة مدفن ملوك أمراء الدولة السعودية الثالثة الحالية، وعدد من ملوك الدولة الثانية التي انتهت في القرن التاسع عشر، بجانب كونها أيضًا مدفنًا لعدد كبير من عائلات الرياض وسكان العاصمة على مدى أكثر من مئتي عام.

أمير يوثق مقطع من داخل "مقبرة العود" اثناء دفن الأمير منصور بن مقرن رحمه الله pic.twitter.com/7MGl4Eod1M — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) November 9, 2017

وتقع مقبرة العود على شارع البطحاء الشهير في الجزء الجنوبي من مدينة الرياض، وتبلغ مساحتها الحالية بعد التوسعة، نحو 140 ألف متر مربع.

أمير منطقة ⁧#نجران⁩ يزور قبر المؤسس وقبر والده في مقبرة العود pic.twitter.com/nob9BdhBub — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) September 29, 2018

ويُعتقد أن سبب تسميتها بـ “مقبرة العود” يرجع إلى دفن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود فيها، إذ تعني كلمة “العود” بسكون الواو، في اللهجة السعودية الأب أو الأخ الكبير أو الأكبر.

وتقول رواية أخرى أن تسمية المقبرة يرتبط بالمكان الجغرافي الذي وقعت فيه، إذ إن المكان كان يزرع فيه شجر العود.

ويرقد في المقبرة جثمان الإمام فيصل بن تركي، ثاني ملوك الدولة السعودية الثانية، بجانب مؤسس الدولة الثالثة، وأبناؤه الذين حكموا من بعده، وبعض أعيان المجتمع المحلي في مدينة الرياض.