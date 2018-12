لحظة وصول جثمان الأمير طلال.. وتوافد الأمراء للصلاة عليه في الرياض (فيديو وصور)

View this post on Instagram

@eremnews . . @eremnews . . توافد أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية وجموعا كبيرة من المصلين على جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، لأداء صلاة الجنازة على والد الملياردير #الوليد_بن_طلال ، الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود الذي وفاته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. ومن بين الأمراء الذين حضروا لأداء صلاة الجنازة على الراحل، الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن سلطان”أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز”نائب أمير منطقة الجوف. . . #إرم_نيوز #اخبار #السعودية #الرياض #saudiarabia #اخبار #الامير_طلال_بن_عبدالعزيز #لايك #منوعات