لحظة وصول جثمان الأمير طلال.. وتوافد الأمراء للصلاة عليه في الرياض (فيديو وصور)

توافد أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية وجموعا كبيرة من المصلين على جامع جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، لأداء صلاة الجنازة على والد الملياردير الوليد بن طلال، الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود الذي وفاته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
ومن بين الأمراء الذين حضروا لأداء صلاة الجنازة على الراحل، الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيزوالأمير فيصل بن خالد بن سلطان”أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز”أمير منطقة عسير والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز”نائب أمير منطقة الجوف.
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@eremnews . . @eremnews . . توافد أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية وجموعا كبيرة من المصلين على جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، لأداء صلاة الجنازة على والد الملياردير #الوليد_بن_طلال ، الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود الذي وفاته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض. ومن بين الأمراء الذين حضروا لأداء صلاة الجنازة على الراحل، الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن سلطان”أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز”نائب أمير منطقة الجوف. . . #إرم_نيوز #اخبار #السعودية #الرياض #saudiarabia #اخبار #الامير_طلال_بن_عبدالعزيز #لايك #منوعات
وفي مقطع فيديو نشر بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة وصول الجثمان إلى المسجد حيث عمله أبناء الراحل وأحماده وأمراء آخرون.
لحظة وصول جثمان الأمير طلال لمسجد الإمام تركي بن عبدالله في #الرياض #إرم_نيوز #الامير_طلال_بن_عبدالعزيز #وفاة_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/pA22KQFP28
— إرم نيوز (@EremNews) December 23, 2018