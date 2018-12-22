وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

توفي اليوم السبت الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود والد الملياردير الوليد بن طلال، عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وفقًا لما ذكره أمراء وناشطون سعوديون.

وغرد نجله الأمير عبدالعزيز بن طلال: “انتقل إلى رحمة الله الأمير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل أبناؤه العزاء “للرجال والنساء” بالفاخرية، أيام الأحد، الإثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء.”

انتقل الى رحمة الله الامير طلال بن عبدالعزيز غفر الله له واسكنه فسيح جناته اليوم السبت، وسيتقبل ابناءه العزاء "للرجال والنساء" بالفاخرية، ايام الاحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب حتى صلاة العشاء رحمه الله واسكنه فسيح جناته

{انا لله وانا اليه راجعون}

٠١١٤٤٢٢١١١ للاستفسار — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) December 22, 2018

وكتب الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود: “انتقل إلى رحمة الله الأمير طلال بن عبدالعزيز .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته {إنا لله وإنا إليه راجعون}”

انتقل الى رحمة الله الامير طلال بن عبدالعزيز ..

رحمه الله واسكنه فسيح جناته {انا لله وانا اليه راجعون} — محمد بن عبدالرحمن آل سعود (@mohammedalsaud) December 22, 2018

والأمير طلال هو أخ غير شقيق للعاهل السعودي الملك سلمان وهو أيضًا الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز، وأحد أمراء الأسرة الحاكمة البارزين، فقد عُيّن وزيرًا للمواصلات ليكون أول وزيرٍ لها، قبل أن يعين نائبًا لوزير المالية، ثم وزيرًا للمالية، قبل تعيينه سفيرًا للمملكة لدى فرنسا.

عرف الراحل الأمير طلال بآراء سياسية مثيرة للجدل دفعت إلى تسميته “الأمير الأحمر”، حيث شكّل مع أربعة من إخوته حركة الأمراء الأحرار حيث غادر السعودية إلى مصر في ضيافة الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي كان يناهض الحكم الملكي المطلق ويهاجم السعودية باستمرار، وظل مقيمًا في مصر حتى سمح له بالعودة في عهد الملك فيصل بشرط عدم تدخله في شؤون الحكم.

وفي العام 2011 أعلن الأمير طلال بن عبد العزيز، استقالته من “هيئة البيعة” التي تتولى مسؤولية اختيار ولي العهد في السعودية.

واعترض الأمير طلال عام 2009 على إعلان الديوان الملكي ترقية الأمير نايف إلى نائب ثان لرئيس مجلس الوزراء، وقال إنه كان ينبغي استشارة الهيئة قبل اتخاذ هذا القرار.