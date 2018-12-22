صحيفة واشنطن بوست تفجر مفاجأة: مقالات خاشقجي كانت تكتب بأوامر من قطر

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن جانب مفاجئ من شخصية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، يثير علامات استفهام كبيرة، حتى بين صفوف المتعاطفين مع قضيته.

وتقول الصحيفة في تقرير أعدته عن حياة خاشقجي وأشهره الأخيرة، إن “الأكثر إشكالية بالنسبة لخاشقجي كانت صلاته بمنظمة ممولة من قبل عدو المملكة العربية السعودية الإقليمي، قطر”.

وتضيف الصحيفة، أن “الرسائل النصية بين خاشقجي ومدير تنفيذي في مؤسسة قطر الدولية، تظهر أن المدير التنفيذي في المؤسسة القطرية ماجي ميتشل سالم، قامت في بعض الأحيان بتشكيل المقالات التي قدمها جمال لصحيفة واشنطن بوست”.

وحاولت ماجي ميتشل سالم، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة، الدفاع عن علاقتها بخاشقجي، قائلة إن أي مساعدة قدمتها لخاشقجي كانت من صديق سعى إلى مساعدته على النجاح في الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن قدرات خاشقجي في اللغة الإنجليزية محدودة، مدعية أن المؤسسة لم تدفع لخاشقجي ولم تسع للتأثير عليه نيابة عن قطر.

وتكشف الصحيفة أن ” ماجي ميتشل سالم اقترحت مواضيع، وقامت بصياغة مواد، ” وليس ذلك فحسب، بل إنها دفعته إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا ضد الحكومة السعودية.

وتوضح الصحيفة، أن المنظمة القطرية وفرت أيضًا لخاشقجي مترجمًا، اعتمد عليه في مقالاته.