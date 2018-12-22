السعودية تؤيد طرد ألبانيا لدبلوماسيين إيرانيين

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، تأييد بلاده للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا بحق دبوماسيين إيرانيين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الرسمية “واس”، إن “المملكة العربية السعودية سبق وأن أكدت مرارًا على خطورة الدعم الإيراني للإرهاب، وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم”.

وكانت ألبانيا أعلنت طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، لـ”إضرارهما بالأمن القومي.”

ولم تذكر ألبانيا اسم الدبلوماسيين أو متى طردتهما.

وعبّر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تأييده لقرار ألبانيا. وكان بولتون لعب دورًا رئيسًا في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/ أيار الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقال بولتون على تويتر “طرد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما السفير الإيراني توًا، ليوجه إشارة لزعماء إيران بأن دعهم للإرهاب لن يتم التغاضي عنه… نحن نقف إلى جانب رئيس الوزراء راما والشعب الألباني في مواجهة سلوك إيران الطائش في أوروبا وفي أنحاء العالم”.