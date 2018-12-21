بالفيديو.. لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في السعودية

نجح رجال الأمن في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية بإفشال محاولة انتحار شخص، حاول إلقاء نفسه من فوق أحد الجسور.

وقالت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر إن “فرقة من دوريات الأمن التابعة لها تنجح في إنقاذ حياة شخص وإقناعه بعدما حاول رمي وإيذاء نفسه من أعلى كوبري”.

???? بعد رصد تحركاته .. فرقة من #دوريات_الأمن بمحافظة جدة تنجح في إنقاذ حياة شخص وإقناعه بعدما حاول رمي وإيذاء نفسه من أعلى كوبري #جدة . #وزارة_الداخلية #الامن العام pic.twitter.com/suOvU8XZv4 — محافظة جدة (@jedgovsa) December 20, 2018

وأشاد محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد في تعليقه على الحادث بـ”بسالة رجال الأمن وتعاملهم وفق ما تقتضيه ظروف الموقف”.