بالفيديو.. لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في السعودية

بالفيديو.. لحظة إنقاذ شاب حاول الانتحار في السعودية

المصدر: فريق التحرير

نجح رجال الأمن في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية بإفشال محاولة انتحار شخص، حاول إلقاء نفسه من فوق أحد الجسور.

وقالت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر إن “فرقة من دوريات الأمن التابعة لها تنجح في إنقاذ حياة شخص وإقناعه بعدما حاول رمي وإيذاء نفسه من أعلى كوبري”.

وأشاد محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد في تعليقه على الحادث بـ”بسالة رجال الأمن وتعاملهم وفق ما تقتضيه ظروف الموقف”.

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