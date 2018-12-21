السياسة تحضر بقوة في قصيدة الشاعر السعودي مشعل الحارثي بمهرجان الجنادرية (فيديو)

ألقى الضابط والشاعر السعودي المعروف، المقدم مشعل بن محماس الحارثي، قصيدة طويلة حضرت فيها السياسة بشكل لافت، أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضيوف حفل افتتاح مهرجان الجنادرية 33.

وبدأ الحارثي قصيدته الحماسية بتمجيد بلاده ونشأتها وملوكها السابقين، قبل أن يركز في أبيات القصيدة اللاحقة على سياسة المملكة الحالية تحت قيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وفي محتوى سياسي لجزء من القصيدة، ركز الحارثي على وحدة الخليج خلال ترحيبه بضيوف المهرجان من الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

ودعا الحارثي في أبيات قصيدته، إلى “طاعة الملك سلمان بوصفه قائدًا للبلاد وإمامًا”، مشيدًا بدور ولي العهد في تنمية البلاد على مختلف المجالات.

وذكر الشاعر إيران بشكل مباشر في قصيدته، عند حديثه عن حرب اليمن، قائلًا: “أصل العرب ما هو فرع لإيران”، في إشارة لجماعة الحوثيين.

ووردت تفاصيل كثيرة من حرب اليمن ومدنها في أبيات القصيدة، بما في ذلك مدينة الحديدة الساحلية التي تعد من محطات الصراع الرئيسة في البلاد التي تقود السعودية فيها تحالفًا عسكريًا لمناصرة الحكومة الشرعية.