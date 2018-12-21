بالفيديو.. الملك سلمان يؤدي رقصة العرضة في مهرجان الجنادرية

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الخميس، رقصة العرضة السعودية التراثية أمام حشد كبير من الحضور في افتتاح مهرجان الجنادرية الثقافي.

ونهض الملك سلمان (83 عاماً) من كرسيه في المنصة الرئيسية في قرية الجنادرية، حيث يقام احتفال انطلاق النسخة السنوية 33 من المهرجان، ليتفاعل مع فرقة تؤدي العرضة على مسرح كبير، ويقوم بتأدية العرضة رافعاً سيفاً معدنياً بيد واحدة كجزء من أداء الرقصة التراثية العريقة.

خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يتفاعل مع العرضة السعودية خلال حفل افتتاح مهرجان #الجنادرية_33#الجنادرية_وفاء_وولاء pic.twitter.com/fPYBs21Mi5 — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

وتواجد الملك سلمان منذ انطلاق الفقرات الأولى لاحتفال المهرجان، حيث حضر سباق الهجن الكبير، قبل أن يصطحب ضيوف المهرجان من عدة دول إلى قاعة الاحتفال الرئيسية، حيث تقام عدة فعاليات بينها رقصة العرضة وعرض أوبرا غنائية.

واعتاد السعوديون رؤية ملكهم يؤدي العرضة في غالبية الاحتفالات التي يحضرها، وقلما تغيب العرضة عن فقراتها كجزء من تراث المملكة.