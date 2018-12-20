لجنة إعادة هيكلة الاستخبارات السعودية تصدر مجموعة من القرارات

أصدرت لجنة سعودية برئاسة ولي العهد، الأمر محمد بن سلمان، كلّفها الملك سلمان بإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، بعد حادثة مقتل خاشقجي، مجموعة من القرارات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، “أوصت اللجنة بحلول تطويرية قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة، كما أقرّت حلولًا عاجلة”.

وقالت الوكالة إن اللجنة أوصت بـ”استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة”.

وقرّرت أيضًا “استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة”.

كما أشارت اللجنة إلى ضرورة “إنشاء إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات، والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة”.

ومن الأمور التي طالبت اللجنة بها “تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات”.

وأكدت اللجنة أن المملكة “إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي”.