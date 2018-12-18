اتفاق جديد بين إيران والسعودية على تفاصيل موسم الحج المقبل (صور)

وقعت منظمة الحج الإيرانية، اليوم الثلاثاء، اتفاقًا جديدًا مع وزارة الحج السعودية، بشأن موسم الحج المقبل، وفقًا لما ذكره موقع المنظمة الإيرانية.

وقالت منظمة الحج الإيرانية إن رئيسها علي رضا رشيديان، وقع الثلاثاء في ختام محادثاته مع وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، وثيقة تشمل تسهيلات للحجاج الإيرانيين بموسم الحج المقبل.

وأضافت أن “المحادثات التي جرت بين الجانبين شملت الجولة الأولى منها مناقشة الخبراء القضايا التنفيذية لموسم الحج المقبل، كما طرحت سلسلة من المقترحات التي تحتاج للتواصل بشأنها”، مشيرة إلى أنه “تم مناقشة استئناف إرسال الإيرانيين لأداء العمرة”.

مكتب إيراني بشأن الحج في السعودية

وشمل الاتفاق تعهد وزير الحج السعودي، إنشاء مكتب لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية في المملكة من أجل تسهيل إصدار تأشيرات الدخول والإقامة لأعضاء اللجان التنفيذية والقنصلية وتتبع مشاكل الحجاج الإيرانيين.

وبموجب مذكرة التفاهم بين الطرفين، تم تحديد حصة إيران في موسم الحج لتبلغ 86 ألف و500 شخصًا بالإضافة للمسؤولين التنفيذيين.

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، توجه الأحد الماضي إلى السعودية، في أول زيارة رسمية له للمملكة منذ تسلمه منصبه.

واتفق الطرفان على عقد جولة أخرى تنسيقية في قادم الأيام، فيما وعد بنتن بحل القضايا التي أثارها الجانب الإيراني خلال المفاوضات.