السعودية.. استمرار بدل غلاء المعيشة وزيادة مكافآت الطلبة

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري لمدة عام مالي واحد، وذلك إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية في السعودية، وتضمن القرار كذلك استمرار زيادة مكافآت الطلاب والطالبات بنسبة 10 % لعام مالي جديد.

وكان مقررًا أن ينتهي بدل غلاء المعيشة مع صرف آخر دفعاته بنهاية العام الحالي 2018.

وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في شهر أكتوبر الماضي، إن نقاشًا حكوميًا يجري بشأن تمديد أو إيقاف بدل غلاء المعيشة.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مطلع العام الجاري، بصرف بدل غلاء معيشة شهري لجميع موظفي المملكة ومتقاعديها من عسكريين ومدنيين في القطاع العام لمدة عام كامل.

وقال ولي العهد في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” في أكتوبر الماذي: “لدينا الآن كثيرٌ من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر ببرنامج (حساب المواطن) ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك، ونعتمد بشكلٍ كبير على التعويض (بدل غلاء المعيشة)”.

وكان أمر ملكي سعودي قد قرر صرف 1000 ريال بدل غلاء معيشة شهريًا للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وصرف 500 ريال بدل غلاء معيشة للمتقاعدين من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتمنح السعودية منذ عقود، جميع طلاب وطالبات الجامعات وعددهم بمئات الآلاف، مكافآت شهرية بحدود ألف ريال شهريًا، تكلف الحكومة مليارات الريالات سنويًا، لكنها خففت من أعباء مادية كانت ستتحملها الأسر عند تدريس أبنائها في الجامعات.