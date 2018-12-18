سعودي يحرق سيارة زوجته لمنعها من القيادة

ادعت سيدة في منطقة “حائل” السعودية على زوجها بتعمد إحراق سيارتها من نوع نيسان “صني”، وهو ما دعا الجهات الأمنية السعودية إلى بدء التحقيق في القضية.

وبحسب موقع “سبق” المحلي” أفادت السيدة أنها اشترت سيارتها بالتقسيط على راتبها؛ بعد أن رفض زوجها قيادتها للسيارة، مشيرة إلى أنها قامت بشراء السيارة، وكانت تستعد للحصول على رخصة القيادة من مدرسة تعليم القيادة للنساء بـ “حائل”، التي يُرجح استقبالها الراغبات في الحصول على الرخصة الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر إن السيدة ذات خبرة في قيادة السيارة، ومنعت نفسها من قيادتها سابقًا؛ لعدم حصولها على رخصة، وبافتتاح مدرسة القيادة بـ “حائل”، اشترت سيارة خاصة بها.

وأثارت الواقعة جدل المعلقين، وقالت الكاتبة والمستشارة القانونية مشاعل الراشد: “خيره لها ولابد يحاسب وفق القانون إذا كان فعلًا حرق سيارتها. ولا يحق له منعها من ممارسة حقها بقيادة السيارة”.

أما العسكري المتقاعد عبدالله الخثعمي فاعتبر أنه “ليس من حقه إحراق سيارتها، ولكن من حقه شرعًا منعها من الخروج إلا معه. وبدون قضايا ومحاكم ووجع راس أو يسرحها إذا كان غير راضٍ عن قيادتها والسلام”.