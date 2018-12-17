تحذيرات لكندا من تبعات إلغاء صفقة سلاح ضخمة مع السعودية

حذّرت الوحدة الكندية لشركة “جنرال دايناميكس”، اليوم الإثنين، أوتاوا من أن الحكومة الاتحادية ستتحمل “التزامات بمليارات الدولارات” إذا ألغت من جانب واحد اتفاقًا لبيع عربات مدرعة للسعودية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة بعد قليل من قول رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للمرة الأولى إن حكومته الليبرالية تبحث عن سبيل للخروج من الاتفاق.

وجاءت تصريحات ترودو خلال مقابلة متلفزة، الأحد، قال فيها: “لقد ورثنا عقدًا بقيمة 15 مليار دولار وقعه ستيفن هاربر لتصدير آليات مدرعة خفيفة إلى السعودية، والآن ندرس أذونات التصدير لمعرفة إمكانية وقف تصدير هذه المدرعات”.

وتوترت العلاقات بين المملكة وكندا في وقت سابق من العام الجاري؛ بسبب تنديد أوتاوا بتوقيف مواطنين سعوديين، الأمر الذي اعتبرته الرياض تدخلًا في شؤونها الداخلية، فطردت على إثره السفير الكندي واستدعت سفيرها في أوتاوا.