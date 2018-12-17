هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تردّ على المالكي بشأن اتهامه داوود الشريان

ردّت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي على الفنان فايز المالكي، بشأن اتهامه رئيس الهيئة داوود الشريان، بأكل حقه، والالتفاف على أجره عن مسلسله الذي عُرض في شهر رمضان الأخير.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها مساء اليوم الإثنين: “إشارة إلى المنشور عبر حساب برنامج ياهلا في تويتر من ما ادعاه الأستاذ فايز المالكي على قناة روتانا خليجية بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون فجأة خفّض حقوقه من ١٢ مليون إلى مليون ونصف المليون، فإن الهيئة تستنكر توسّل المالكي بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه، دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص النظر في هذا النزاع”.

واتهم بيان الهيئة الفنان المالكي بأنه “تجاوز المرافعة القضائية وتجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه، ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها”.

وأعلنت الهيئة من خلال بيانها أن عقودها “تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات وتطبّق أحكام الشروط الموقعة مع مورديها”.

وهدّدت الهيئة التي يرأسها الإعلامي السعودي داوود الشريان “باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام، وذلك حماية للمال العام وحقوق منسوبيها”.

وتابع البيان بقوله: “تؤكد الهيئة كذلك على واجب احترام القضاء المختص وتنوّه إلى حظر التوسل بالنشر الإعلامي للتأثير على القضاء”.