الملك سلمان يجري مباحثات مع رئيس البرلمان العراقي (صور)

جرت مشاورات، اليوم الإثنين، في الرياض، بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس النواب العراقي محمد الحلبوسي؛ لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، استقبل الملك سلمان بقصر اليمامة في الرياض، الحلبوسي والوفد المرافق له، وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي.

والأحد، وصل الحلبوسي، في زيارة رسمية إلى السعودية، هي الأولى من نوعها منذ تقلّده منصبه، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وحسب بيان صادر عنه، أمس، “ترأس الحلبوسي وفدًا برلمانيًا في زيارته إلى السعودية؛ استجابة لدعوة وجهت له من رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله بن محمد آل الشيخ”.

وأضاف البيان، أنه “من المقرر أن يلتقي الحلبوسي بالملك سلمان بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين؛ لبحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن بحث أوضاع المنطقة”.

وتأتي زيارة الحلبوسي بعد نحو شهر من زيارة الرئيس العراقي برهم صالح إلى الرياض، التقى خلالها العاهل السعودي ومسؤولين آخرين.

وانقطعت العلاقات تمامًا بين العراق والسعودية؛ في أعقاب غزو نظام صدام حسين للكويت، مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واستأنفت العلاقات بين البلدين في أعقاب إسقاط النظام السابق عام 2003، لكنها ظلت خجولة؛ جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي (سبتمبر2014 – 25 أكتوبر/تشرين الأول 2018).